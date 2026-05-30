صلح و سازش در ۸ پرونده شوراهای حل اختلاف لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای گسترش فرهنگ صلح، سازش و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، روح اله رحمتی رئیس دادگاه عمومی بخش بیرانوند موفق شد با جلب رضایت طرفین و تحقق سازش، زمینه مختومه شدن پنج پرونده کیفری و حقوقی را فراهم کند.

در یکی از پرونده‌های مطروحه، وارث متوفی باگذشت از ۲۰۰ سکه، رضایت خود را اعلام کرد و این اقدام نقش تعیین‌کننده‌ای در پایان‌یافتن اختلافات و بسته‌شدن پرونده‌های مرتبط داشت.

این اقدام در نتیجه پیگیری‌های قضایی، تلاش رئیس دادگاه و همراهی طرفین پرونده انجام شد و بار دیگر اهمیت گفت‌وگو، گذشت و داوری منصفانه را در حل دعاوی حقوقی و کیفری نشان داد.

همچنین سه پرونده قضایی با موضوعات اثبات وقوع بیع، استرداد مال و اعتراض به واحد ثبتی با تلاش و پیگیری فعالان و کارکنان شعبه ۸ شورای حل اختلاف شهرستان الیگودرز به صلح و سازش رسید.

این سازش در راستای ترویج و گسترش فرهنگ صلح و سازش، کاهش اختلافات حقوقی و قضایی و همچنین باهدف رضایت‌مندی مراجعان، در فضایی صمیمی و با نیت خیرخواهانه به نتیجه رسید و موجب مختومه شدن پرونده‌ها شد.

گفتنی است، صلح و سازش در پرونده‌های قضایی از جمله رویکردهای مهم قوه قضائیه در تحقق عدالت اجتماعی و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم محسوب می‌شود و شورای حل اختلاف الیگودرز نیز در این مسیر نقش مؤثری ایفا می‌کند.