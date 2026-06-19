به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر ظهر جمعه در حاشیه آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه هفتم و مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی پایه دهم در سراسر استان اظهار کرد: امروز این آزمون در ۵۱ حوزه امتحانی در ۹ شهرستان برگزار شد.

وی با اشاره به برگزاری آزمون در شهرستان های بوشهر، دشتستان، جم، تنگستان، دشتی، دیر، عسلویه، کنگان و گناوه خاطرنشان کرد: هفت هزار و ۵۴۵ داوطلب در این آزمون حضور داشتند که نشان‌دهنده علاقه و استقبال مطلوب دانش‌آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به حضور ۲ هزار و ۸۳۱ نفر برای ورود به پایه هفتم سمپاد ادامه داد: چهار هزار و ۷۱۴ نفر برای ورود به پایه دهم سمپاد و نمونه‌دولتی نام‌نویسی کرده و در این آزمون با یکدیگر به رقابت پرداختند.