کلام رهبری ملاک تحلیل شرایط روز است؛ ایران قوی تر از همیشه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه‌های آخرین نماز جمعه بهار ۱۴۰۵ سمنان در مصلای این شهر ضمن اشاره به تفاهم نامه امضا شده از سوی ایران و آمریکا بیان کرد: نباید با بدبینی بی اعتمادی را به جامعه تزریق کرد.

وی با بیان اینکه کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی باید ملاک ما برای تحلیل شرایط روز باشد، گفت: همانطور که معظم له فرمودند مسئولان متعهد به حقوق ملت و جبهه مقاومت خواهند بود

امام جمعه سمنان با بیان اینکه در همه تحلیل ها باید به مواضع و کلمات رهبر معظم انقلاب اسلامی که صراحتاً و حکیمانه اعلام موضع کرده اند، دقت داشت، گفت: یکی از مسائلی که باید در این پیام مورد نظر قرار گیرد این است که ایشان نفرموده اند که من مخالف این تفاهم نامه هستم.

مطیعی با بیان اینکه ایشان فرموده اند که من نظری دیگر داشتم اما نفرموده اند که من مخالف هستم، گفت: رهبر معظم انقلاب صراحتا اعلام کردند که از روی احترام به‌نظر مردم رویه‌ دیگری پیش گرفته شد، تا آنجا که نظام آسیب نبیند.

وی با بیان اینکه باید از تحلیل های احساسی دوری کرد، تاکید کرد: برخی می گفتند که چیزهایی به رهبر معظم انقلاب اسلامی تحمیل شد در صورتی که باید از پیام معظم له نفی این نکته را استخراج کرد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ادامه داد: یکی دیگر از نکات مهم این تفاهم نامه و همچنین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی این است که آمریکا بیشتر به دنبال تفاهم بود و به این مسئله نیاز داشت.

مطیعی با بیان اینکه تسلیم و مذاکره تفاوت دارند، افزود: مذاکره به معنای پذیرش شروط دشمن نیست همانطور که رهبری در پیام شان صراحتا این موضوع را بیان کرده و بر آن تاکید دارند.