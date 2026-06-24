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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

عون: پس از تثبیت آتش‌بس در جنوب لبنان، اسرائیل عقب‌نشینی خواهد کرد

عون: پس از تثبیت آتش‌بس در جنوب لبنان، اسرائیل عقب‌نشینی خواهد کرد

رئیس جمهور لبنان در سخنانی ادعا کرد: پس از تثبیت آتش‌بس در جنوب لبنان، اسرائیل عقب‌نشینی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان امروز چهارشنبه اعلام کرد: مذاکرات (میان بیروت و تل آویو) در واشنگتن در حال انجام بوده و جدا از نتایج جلسات سوئیس بین آمریکا و ایران است.

رئیس جمهور لبنان در این خصوص مدعی شد: تعیین مناطق نمونه هنوز در دست بررسی است و در انتظار تأیید (رژیم) اسرائیل است. تلاش برای تثبیت آتش‌بس در جنوب در حال انجام است و پس از آن نیروهای اسرائیلی عقب‌نشینی خواهند کرد.

وی سپس ادعا کرد: آنچه از سوی رئیس جمهور سوریه صادر شد با واکنش مثبت روبرو شده و به شایعات مربوط به نقش نظامی سوریه در لبنان پایان داد.

کد مطلب 6869680

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
      0 0
      پاسخ
      باید ببنيم تعريف از تثبيت آتش بس چيست يك موقع آن سمت بسته اند تا خزب الله نباشد يعني تثبيت صهيونيستا مكارن

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