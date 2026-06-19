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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

هشدار ایران نسبت به تبعات تداوم جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه

هشدار ایران نسبت به تبعات تداوم جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان، نسبت به پیامدهای ادامه این اقدامات بر صلح و امنیت منطقه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، عملیات‌های تجاوزکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان را که منجر به شهید و مجروح شدن ده‌ها لبنانی و تخریب منازل مردم و زیرساخت‌های این کشور شده است، به شدت محکوم کرد و نسبت به تبعات جدی و فوری تداوم جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر و نسل‌کش صهیونیستی بر صلح و امنیت منطقه هشدار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، مسئولیت مستقیم آمریکا در این وضعیت را مفروض دانست و با اشاره به بند ۱ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ که صراحتا توقف جنگ در لبنان را جزء لاینفک توافق خاتمه جنگ در همه جبه‌ها دانسته است، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران کلیه تدابیر لازم را برای صیانت از منافع، امنیت و حقوق خود و متحدانش اتخاذ می‌کند.

کد مطلب 6865003
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      3 0
      پاسخ
      این تفاهم نامه به نفع ترامپ فعلا قیمت نفت پایین آمد تنگه بازشد.یک بندش هم که حملات و جنگ به لبنان نقض کرده اونم به نفع اسراییل.اوکساییکه این تفاهم نامه امضا کردن جواب بدن.....

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