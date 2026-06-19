بقایی: اظهارات وزیر خارجه فرانسه درباره مردم ایران، اوج ریاکاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با خطاب قرار دادن وزیر خارجه فرانسه، در صفحه شخصی خود نوشت: آقای وزیر، ظاهرا ریاکاری و نفاق تا به امروز از ویژگیهای بارز فرهنگ سیاسی فرانسه باقی مانده است - همان رذیلتی که مولیر در نمایشنامه «تارتوف یا ریاکار» در سال ۱۶۶۴ بهدرستی دربارهاش گفت: «ریاکاری به مد روز تبدیل شده است.»
وی در ادامه نوشت: شما در زمانی که شهرهای ایران با قساوت بمباران میشدند و ایرانیان بیگناه در میناب، تهران، لامرد، اصفهان و جاهای دیگر به طرز وحشیانهای قتل عام میشدند، سکوت کردید و در واقع با متجاوزان همدستی نمودید؛ و امروز در راستای مصالح سیاسی رژیمتان، به ناگاه وجدانتان بهصورت گزینشی بیدار شده و شما با وقاحت در مورد حقوق بشر ایرانیان موعظه میکنید!
بقایی در پایان تاکید کرد: عجب نفاق و ریاکاری!
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