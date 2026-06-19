امام جمعه الوند: عزاداری حسینی دانشگاه بصیرت است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدوی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر الوند با اشاره به فلسفه قیام امام حسین(ع) گفت: هدف اصلی قیام امام حسین(ع) نه صرفاً تشکیل حکومت و نه شهادتطلبی محض، بلکه انجام «معروفی عظیم و بنیادین» برای اصلاح امت اسلامی در شرایطی بود که انحراف، اصل دین را تهدید میکرد. در این نگاه، «منکر اصلی» نیز حاکمیتهای جائر و فاسدی هستند که سنت پیامبر(ص) را نابود میکنند و همین الگو برای همه اعصار و زمانها قابل تطبیق است.
خطیب نماز جمعه الوند افزود: ائمه اطهار(ع) با توصیه به برگزاری عزاداری برای امام حسین(ع)، اهداف راهبردی متعددی را دنبال کردهاند که از جمله مهمترین آنها حفظ دستاوردهای نهضت عاشورا است. به گفته وی، مجالس عزاداری در دوران اموی و عباسی موجب انسجام شیعیان و احیای امر اهل بیت(ع) شد و امروز نیز همان نقش را در جامعه ایفا میکند.
مهدوی با بیان اینکه عزاداری حسینی صرفاً یک آیین سوگواری نیست، تصریح کرد: این مجالس محور وحدت، عامل شناخت دین حقیقی، تقویت بصیرت فردی و اجتماعی، و تمرین جهاد تبیین و مقابله با تحریف و دروغ است. او تأکید کرد: عزاداری حسینی(ع) در حقیقت «دانشگاه بزرگ بصیرتافزایی» است که در آن جامعه با دشمنشناسی و تشخیص جبهه حق و باطل آشنا میشود.
وی در ادامه به تبیین برخی محورهای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب پرداخت و گفت: بر اساس جمعبندی پیامها و بیانات ایشان، هفت محور اصلی شامل وحدت ملی، اقتصاد مقاومتی، مقابله با دشمنان، مسئله فرهنگ و هویت ملی، امنیت و توان دفاعی، توصیههای عبادی و دستورالعملهای مدیریتی برای مسئولان، از ارکان اصلی این رهنمودهاست.
او افزود: محور مشترک همه این بیانات، تأکید بر وحدت و انسجام ملی به عنوان سپر اصلی در برابر جنگ ترکیبی دشمن و مسیر تحقق ایران قوی است.
خطیب نماز جمعه الوند سپس به بخشی از پیام رهبر انقلاب درباره تفاهمنامه اخیر ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: جمله «بنده علیالاصول نظر دیگری داشتم، اما به دلیل تعهد رئیسجمهور به شورای عالی امنیت ملی اجازه صادر شد» نشاندهنده یک نگاه دقیق و چندلایه است که هم دلسوزی مسئولان و هم ساختار تصمیمگیری کشور را روشن میکند.
وی با تأکید بر اینکه پیام رهبر انقلاب یک «بسته کامل و جامع» است، اظهار کرد: نباید این پیام به صورت گزینشی تحلیل شود. برخی افراد تنها بخشهایی را برجسته میکنند، در حالی که نگاه درست، توجه به همه ابعاد پیام است و نباید دچار «نومن ببعض و نکفر ببعض» شد.
مهدوی افزود: سیره رهبر انقلاب در تعامل با دولتها، مبتنی بر اعتماد همراه با نظارت و حمایت مشروط است و همین مسئله نشان میدهد ولایت فقیه نه تنها عامل انسداد نیست، بلکه در بزنگاههای حساس، راهگشای تصمیمات ملی است.
وی ادامه داد: موافقت رهبر انقلاب با این تفاهمنامه بر اساس تعهد رئیسجمهور به عدم زیادهخواهی طرف مقابل بوده و بنابراین این موافقت، مطلق نیست بلکه مشروط و وابسته به اجرای تعهدات است.
او تأکید کرد: اگر چنین توافقی به مصلحت کشور نبود، قطعاً رهبر انقلاب اجازه آن را صادر نمیکردند و ادعای تحمیل تصمیم، جفا در حق جایگاه رهبری است.
خطیب نماز جمعه الوند همچنین تصریح کرد: مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست و ملت ایران و رهبر انقلاب، همچنان بر اجرای شروط و تحقق تعهدات طرف مقابل تأکید دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاستهای آمریکا گفت: «مذاکره با آمریکا خسارت محض است» و تجربههای گذشته از جمله برجام نشان داده که اعتماد به آمریکا نتیجهای جز خسارت نداشته است.
او در ادامه با اشاره به پیام رهبر انقلاب درباره ملت ایران گفت: ملت ایران به عنوان ملتی پرشور، وفادار، سرافراز و باشرف معرفی شده و این ویژگیها سرمایه اجتماعی نظام اسلامی است.
مهدوی در پایان تأکید کرد: پیام اخیر رهبر انقلاب، فصلالخطاب است و همه جریانها باید از برداشتهای گزینشی پرهیز کنند و وحدت ملی را حفظ کنند، چرا که امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند انسجام، همدلی و همافزایی است.
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