ماموستا امامی:تفاهم‌ امضا شده نماد اقتدار ملی و نتیجه ایستادگی ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد با اشاره به تحولات اخیر و دستاوردهای کشور افزود: امروز آنچه به برکت خون شهدا، صبر و پایداری مردم در صحنه و همچنین مجاهدت نیروهای مسلح در کنار هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب حاصل شده، موجب تقویت جایگاه و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.

وی اضافه کرد: این دستاوردها موجب شده است جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قدرت‌های اثرگذار و تعیین‌کننده در منطقه خاورمیانه شناخته شود و به تبع آن، کشورهای منطقه نیز ناگزیر به توجه بیشتر به ظرفیت‌ها و نقش‌آفرینی ایران اسلامی در معادلات سیاسی و اقتصادی خواهند بود.

امام جمعه مهاباد با اشاره به پیام مقام معظم رهبری پس از امضای تفاهم‌نامه اخیر ادامه داد: محتوای این پیام بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی تاکید دارد و حمایت از مسوولان کشور را برای بهره‌برداری صحیح از دستاوردهای به‌دست‌آمده بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.

ماموستا امامی همچنین با بیان اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران اظهار کرد: جایگاه راهبردی ایران به‌ویژه تنگه هرمز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این موقعیت می‌تواند در معادلات جهانی انرژی و تجارت نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند، به‌گونه‌ای که هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.

وی در ادامه با تسلیت مجدد به مناسبت شهادت «قائد امت» گفت: انتظار می‌رود مسوولان با توجه به همراهی و حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، بیش از گذشته در مسیر خدمت‌رسانی صادقانه، ارتقای سطح رفاه عمومی و پاسخگویی به مطالبات مردم گام بردارند.

امام جمعه مهاباد با اشاره به آغاز سال هجری قمری و فرارسیدن ماه محرم بیان کرد: ماه محرم یادآور حوادث مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ اسلام بوده و از جایگاه ویژه‌ای در میان مسلمانان برخوردار است.

ماموستا امامی با بیان اینکه واقعه عاشورا مدرسه‌ای برای آزادگی، حق‌طلبی و ایستادگی در برابر ظلم است، افزود: عاشورا تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه مکتبی ماندگار برای همه مسلمانان در مسیر عدالت‌خواهی و حفظ ارزش‌های انسانی به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با انتقاد از وضعیت بازار و افزایش قیمت‌ها اضافه کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات و گرانی‌ها ناشی از بی‌انصافی، ضعف نظارت و سوءاستفاده برخی افراد از شرایط اقتصادی است که باید با آن به صورت جدی برخورد شود.

وی با اشاره به موضوع مهریه‌های سنگین و هزینه‌های بالای ازدواج ادامه داد: علاوه بر تعیین مهریه ۲۳ مثقال که با استقبال مردم قرار گرفته، شهروندان از افزایش هزینه‌های اضافی ازدواج جلوگیری کنند تا مسیر تشکیل خانواده برای جوانان هموارتر شود.