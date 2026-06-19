دادستان گناوه: ۳۱۰۰ پرونده قضایی در یک سال گذشته رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضی‌الدین حاجی‌زاده بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تبریک هفته قوه قضاییه و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و شهدای والامقام حوزه قضایی، از حضور مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و ملی به ویژه در ایام جنگ تحمیلی سوم و اجتماعات حماسی شبانه در حمایت از آرمان های انقلاب و نیروهای مسلح اظهار کرد: مردم ایران در بزنگاه‌های حساس همواره با حضور آگاهانه و مسئولانه خود، همراهی و پشتیبانی خود را از آرمان‌های نظام و کشور نشان داده‌اند.

وی همچنین از تلاش کارکنان مجموعه قضایی شهرستان به ویژه در روزهای جنگ رمضان قدردانی کرد و افزود: در شرایطی که برخی دستگاه‌ها امکان کاهش حضور اداری را داشتند، کارکنان دادگستری شهرستان به‌ویژه بانوان شاغل با روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری به خدمت‌رسانی و اجرای عدالت ادامه دادند که این تلاش ها قابل تقدیر است.

اجرای عدالت همراه با تکریم مردم

حاجی‌زاده با بیان اینمکه هدف اولیه دادگستری اجرای قوانین بر پایه عدالت است ،گفت:اجرای عدالت بدون رعایت اخلاق و تکریم ارباب رجوع کامل نخواهد بود و تلاش مجموعه قضایی شهرستان بر این بوده است که ضمن استماع دقیق مطالبات و مشکلات مردم، اقدامات مؤثر و عملی برای حل مسائل آنان انجام شود چرا که اعتماد عمومی مردم بهترین سرمایه اجتماعی هر نظام و حکومت است.

ورود جدی به حوزه حقوق عامه

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه از اقدامات دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه خبر داد و گفت: صدور دستور قضایی برای برق‌رسانی به محله امید، پیگیری جرایم بهداشتی و زیست‌محیطی، نظارت بر حضورغیرقانونی اتباع غیرمجاز و رصد و پایش مستمر فضای مجازی از جمله اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.

وی اضافه کرد: در مواردی که اقدامات مجرمانه یا اخلال در نظم عمومی مشاهده شده، پرونده‌های لازم تشکیل و مطابق قانون رسیدگی شده است.

رسیدگی به بیش از سه هزار پرونده قضایی

حاجی‌زاده بیان کرد: طی یک سال گذشته در مجموعه دادگستری شهرستان گناوه به بیش از سه هزار و ۱۰۰ فقره پرونده رسیدگی و آرای مربوط با تلاش و مجاهدت همکاران در دادگستری صادر شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۵۵۹ پرونده از طریق سازش در شورای حل اختلاف مختومه شد و حدود ۴۰۰ پرونده نیز با صدور گزارش اصلاحی به نتیجه رسید.

بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای ارفاقی برای زندانیان

دادستان گناوه با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه زندان‌ها اظهار کرد: برای بیش از ۱۹۰ زندانی از ظرفیت نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و پابند الکترونیکی و رای باز استفاده شده است.

وی با تقدیر از نگاه ویژه رئیس کل دادگستری استان در رسیدگی به خانواده زندانیان افزود: سرکشی مستمر به خانواده زندانیان و رسیدگی ویژه به مسائل معیشتی، قضایی و اجتماعی آنان نیز با همکاری انجمن حمایت از زندانیان در دستور کار قرار گرفت و گام های موثری در این زمینه برداشته شد.

وی بیان کرد : مجموعه این تلاش ها به نحوی بود که در نتیجه آن و در حوادث گوناگون که در شهرستان دچارش بودیم هیچ زندانی نبود که مجددا مرتکب جرم شود و این امر جز با اهتمام و توجه خیرین ،انجمن حمایت از زندانیان و مردم شهرستان به حقوق شخص زندانی و خانواده آنها محقق نمی شد.

وی به مبارزه جدی و پیگیر با پدیده شوم زمین خواری اشاره کرد و افزود: آرای متعدد و خوبی در این زمینه به همت همکاران در مجموعه دادگستری صادر شد و قطعیت یافت و به مرحله اجرا درآمد .

وی اضافه کرد: رئیس دادگستری شهرستان در راستای تکریم ارباب رجوع روزهای دوشنبه هر هفته را به استماع مشکلات و دیدار چهره به چهره با مردم اختصاص داده اند که در این بازه زمانی بیش از پنجاه جلسه دیدار عمومی صورت گرفت و خواسته های بیش از هزار و پانصد نفر از مردم شهرستان و مراجعان استماع و رسیدگی شد.

کلنگ‌زنی مجتمع جدید قضایی در هفته قوه قضائیه

حاجی‌زاده از اختصاص زمینی به مساحت سه هزار و ۲۰۰ متر مربع برای احداث مجتمع قضایی شهرستان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه همزمان با هفته قوه قضائیه آغاز خواهد شد.

وی بیان کرد: این مجتمع در چهار طبقه طراحی شده و با هدف توسعه عدالت فیزیکی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی احداث می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه در پایان از همراهی مسئولان شهرستان، اعضای شورای تأمین و کارکنان دستگاه قضایی در مسیر ارتقای خدمات قضایی و خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.