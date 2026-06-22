رفع تصرف از ۸ هزار هکتار اراضی ملی در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام طهماسبی شب دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق عمومی اظهار کرد: حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی، جنگل‌ها، مراتع و منابع آبی از اولویت‌های جدی قوه قضاییه است و در این زمینه هیچ‌گونه چشم‌پوشی در برابر متخلفان وجود ندارد.

وی افزود: طی دو سال گذشته با همراهی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی، نیروهای انتظامی و همچنین مشارکت مردم، اقدامات قابل توجهی برای بازپس‌گیری اراضی ملی در استان انجام شده است.

رئیس کل دادگستری یزد ادامه داد: در یکی از شهرستان‌های استان، پرونده‌ای قضایی منجر به رفع تصرف و بازگشت ۸ هزار هکتار از اراضی متعلق به بیت‌المال شد؛ مساحتی که تقریباً معادل دو برابر محدوده مرکزی همان شهرستان برآورد می‌شود.

طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه خدمات الکترونیکی در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه از حدود دو دهه قبل با ایجاد زیرساخت‌های فناورانه و راه‌اندازی مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مسیر حرکت به سوی دادرسی الکترونیک را آغاز کرده و اکنون بخش قابل توجهی از خدمات قضایی به صورت هوشمند ارائه می‌شود.

وی بیان کرد: عملکرد این زیرساخت‌ها به‌ویژه در ماه‌های اخیر و همزمان با برخی محدودیت‌های اداری، کارآمدی خود را نشان داده است؛ به طوری که با وجود کاهش حدود ۳۰ درصدی فعالیت‌های اداری در یک سال گذشته، ارائه خدمات قضایی به شهروندان با حداقل اختلال ادامه یافته و بسیاری از امور از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام شده است.

رئیس کل دادگستری یزد نقش مردم را در موفقیت دادرسی هوشمند مهم دانست و افزود: افزایش آگاهی‌های حقوقی و تقویت مهارت‌های فنی شهروندان می‌تواند روند رسیدگی‌های قضایی را تسهیل کند.

وی همچنین از مردم خواست با نگاه منصفانه کاستی‌ها و مشکلات موجود در فرآیندهای قضایی را به مسئولان اطلاع دهند تا زمینه اصلاح و ارتقای خدمات فراهم شود.

طهماسبی در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی در صیانت از حقوق عمومی گفت: گزارش دقیق تخلفات، مطالبه‌گری مسئولانه و حمایت از اجرای قانون می‌تواند دستگاه قضایی را در تحقق عدالت و حفظ حقوق بیت‌المال یاری کند.

گفتنی است هفته نخست تیرماه در تقویم رسمی کشور به عنوان «هفته قوه قضاییه» نام‌گذاری شده است.