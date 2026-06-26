به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه که در مسجد جامع شهر پیش‌قلعه برگزار شد، اظهار کرد: پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی حاوی درس‌های مهمی از جمله اعتماد به خرد جمعی، تبیین خطوط قرمز و هوشیاری در برابر زیاده‌خواهی دشمن است.

امام جمعه مانه گفت: مردم باید همچنان با بصیرت در صحنه حضور داشته باشند و از مسئولان مطالبه‌گری کنند، زیرا حضور مردم پشتوانه قدرت کشور در عرصه‌های مختلف است.

وی افزود: ملت ایران نشان داده‌اند که اهل وفاداری هستند و اجازه نخواهند داد «حسین زمان» تنها بماند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: اقتصاد ایران با وجود مشکلاتی همچون تورم، ناترازی انرژی، کسری بودجه و ضعف سرمایه‌گذاری، دارای ظرفیت‌های فراوانی از جمله منابع انرژی، موقعیت ژئوپلیتیکی و نیروی انسانی متخصص است.

وی تصریح کرد: مسئولان باید از هم‌اکنون برای شرایط پس از جنگ یا تفاهم برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشند و تمام توان و برنامه‌ریزی خود را برای تقویت معیشت مردم و رونق اقتصادی به کار گیرند.

امام جمعه مانه تأکید کرد: کشور برای عبور از چالش‌ها نیازمند اقتصاد قوی است و انتظار مردم از مسئولان، تدوین برنامه‌ای منسجم و عملیاتی برای حل مشکلات اقتصادی و بهبود سفره مردم است.