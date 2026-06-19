به گزارش خبرنگار مهر، مهران زاهدیان بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تشریح مهمترین اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی در شهرستان، از ارتقای رتبه عملکردی دادگستری عسلویه از جایگاه یازدهم و دوازدهم به رتبه چهارم استان بوشهر خبر داد.
وی با قدردانی از حمایتهای رئیس کل دادگستری استان بوشهر و تلاش قضات و کارکنان دادگستری اظهار کرد: این موفقیت حاصل تلاش مجموعه قضایی شهرستان است و امیدواریم با استمرار این روند، جایگاههای بالاتری در شاخصهای عملکردی کسب شود.
رئیس دادگستری عسلویه با اشاره به تحول در فرایندهای قضایی و الکترونیکی افزود: عسلویه نخستین حوزه قضایی استان است که بسیاری از پروندهها به صورت تمام الکترونیکی رسیدگی میشوند و این اقدام علاوه بر صرفهجویی در مصرف کاغذ، موجب افزایش شفافیت و جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در پروندهها شده است.
وی همچنین از برگزاری برخی جلسات قضایی به صورت برخط و پخش آن در سطح کشور خبر داد و گفت: هوشمندسازی فرایندهای رسیدگی و تبدیل پروندههای راکد فیزیکی به بایگانی الکترونیک، از مهمترین اقدامات انجام شده در راستای اجرای سند تحول قضایی است.
زاهدیان با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پروندهها از حدود پنج ماه به ۷۰ روز کاهش یافته است، تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر و با وجود تعطیلی بسیاری از ادارات و شرکتها، بیش از ۸۰ درصد کارکنان دادگستری شهرستان بدون وقفه به مردم خدمترسانی کردند و اجازه ایجاد تأخیر در رسیدگی به پروندهها را ندادند.
وی کاهش تعداد پروندههای معوق از دو هزار پرونده به حدود ۲۰۰ پرونده را از دیگر دستاوردهای دستگاه قضایی شهرستان عنوان کرد و افزود: با همکاری شورای حل اختلاف، صلحیاران و ریشسفیدان منطقه، بسیاری از پروندهها بدون صدور رأی و از طریق صلح و سازش مختومه شده و در پروندههای خانوادگی نیز از وقوع طلاق بسیاری از زوجین جلوگیری شده است.
رئیس دادگستری عسلویه با اشاره به صدور گسترده آرای جایگزین حبس گفت: بیشترین آرای جایگزین حبس استان در عسلویه صادر شده و محکومان به جای تحمل حبس، به ارائه خدمات و تأمین نیازهای نهادهایی همچون بهزیستی، کمیته امداد و مراکز درمانی محکوم شدهاند که آثار اجتماعی ارزشمندی به همراه داشته است.
وی صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم را از اولویتهای دستگاه قضایی برشمرد و افزود: با پیگیریهای دادستانی، سهم اشتغال نیروهای بومی در صنایع منطقه از حدود ۳۰ درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و برای برخی مدیران متخلف در زمینه بهکارگیری نیروهای غیربومی پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی توسعه سامانههای پایش تصویری، پیگیری کاهش آلایندگی صنایع و فلرینگ، مقابله با زمینخواری، آزادسازی سواحل، ساماندهی پارکینگها، جمعآوری سگهای بلاصاحب و حمایت از جامعه صیادی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی شهرستان برشمرد.
رئیس دادگستری عسلویه همچنین بر حمایت از سرمایهگذاری و صیانت از حقوق کارگران تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی حامی صنعت و سرمایهگذاری است اما تخلفات احتمالی شرکتها و تضییع حقوق کارگران را برنمیتابد و در این زمینه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی حل مشکل اسناد موات شهرستان عسلویه را از اقدامات مهم دستگاه قضایی استان دانست و اظهار کرد: با پیگیریهای صورت گرفته و همکاری مسئولان قضایی کشور، زمینه ثبت املاک و رفع مشکلات حقوقی مردم منطقه فراهم شده است.
رئیس دادگستری عسلویه در پایان از حمایتهای ائمه جمعه، فرماندار، اعضای شورای تأمین، شورای اداری، شهرداریها، نیروهای انتظامی، سپاه، اداره اطلاعات و سایر ضابطان قضایی قدردانی کرد و بر استمرار خدمت صادقانه در مسیر تحقق عدالت، احقاق حقوق مردم و صیانت از حقوق عامه تأکید کرد.
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