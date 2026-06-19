به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار،‌ دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم عزادارای محرم که حزب الله در محل مرقد سید شهدای امت سید حسن نصرالله در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار می کند، به سخنرانی پرداخت.

حسین راه ما است

شیخ نعیم قاسم گفت که در این سخنرانی به مفهوم پیروزی (نصر) خواهد پرداخت و تأکید کرد: ما به عنوان حزب الله در لبنان ایمان داریم که «حسین راه ماست» یعنی محمد (ص) راه ماست، یعنی اسلام راه ماست، یعنی دین خداوند متعال راه ماست. مبانی و اصولی که ما بر اساس آن حرکت می‌کنیم، اصول ملی، انسانی و اخلاقی است که والاترین اصول موجود بر روی زمین است.

اشغالگری را نپذیرفته‌ایم و با دشمن مقابله خواهیم کرد

وی ادامه داد: ما با تمامی اشکال وابستگی مقابله می‌کنیم و هرگاه دشمن با سلاح با ما روبرو شود، ما نیز با سلاح با او مقابله خواهیم کرد. ما اشغالگری را نپذیرفته‌ایم؛ هرگاه دشمن با جنگ نرم به مقابله با ما برخیزد، ما نیز با همان (جنگ نرم) با او روبرو می‌شویم و هرگاه بخواهد چیزی را بر ما تحمیل کند، آن را رد می‌کنیم و با استفاده از ابزارهای موجودی که ما را قادر به ایستادگی می‌سازد، صدای اعتراض خود را بلند می‌کنیم.

سلاح خود را به‌سوی دشمن نشانه رفتیم

دبیرکل حزب الله تصریح کرد: ما به توافق طائف و قانون اساسی پایبند بودیم، اختلافات سیاسی را در چارچوب وحدت داخلی محدود کردیم، به آزادسازی سرزمین ایمان داشتیم و سلاح خود را به‌سوی این دشمن نشانه رفتیم. از آنجا که ما این عناوین را تحت عنوان نهضت حسینی انجام می‌دهیم، این بدان معناست که ما پیروز هستیم. هر گامی که در آن اشغالگری را رد کنیم، برای ما یک پیروزی محسوب می‌شود. ما آزاد آفریده شدیم و انتخاب کردیم که در برابر ظلم بایستیم، زیر بار بردگی، اشغالگری و قیمومیت نرویم و پروژه‌های دیگران را رد کنیم.

ما پیروز هستیم

نعیم قاسم افزود: ما با تمامی انواع وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی، آموزشی و اخلاقی مقابله می‌کنیم. هر کس به هر شکلی جهاد کند، به این معناست که پیروز است.ما از مرگ نمی‌هراسیم و این، بخشی جدایی‌ناپذیر از پیروزی است. ما گروهی هستیم که از مرگ نمی‌ترسیم و همواره در برابر کسانی که ما را به مرگ تهدید می‌کنند، پیروزیم. مرگی که دشمن با آن تهدید می‌کند، در واقع سلاحی کارآمد نیست. حتی اگر هیچ‌کدام از ما باقی نمانیم، ما به تکلیف خود عمل می‌کنیم و از همین رو از مرگ نمی‌هراسیم.

دبیرکل حزب الله خاطرنشان کرد: دشمن نتوانست باورها، ثبات‌قدم و تداوم ما را در هم بشکند و نتوانست مانع این شود که ما در میدان حضور داشته باشیم و تمامی سختی‌ها و تحریم‌ها را تحمل کنیم.خسارت‌های سنگین، در برابر هزینه‌ی تسلیم شدن و شکست خوردن، ناچیز است. مردم پیرو راه حسین (ع) هستند و پیروانِ راه حسین، به شیوه‌ی یزید پاسخ نمی‌دهند. اگر ما توانایی دستیابی به پیروزی را داریم، چرا باید تسلیم شویم؟ شما را به حفظ قاعده‌ی تکلیف شرعی دعوت می‌کنم؛ اما پیروزی نهایی به دست خداوند است.

از بالاترین سطح از صلابتِ مجاهدان استشهادی برخورداریم

وی تصریح کرد: شیخ نعیم‌ قاسم: ما پیروز هستیم، چرا که عمل ما برای خداوند متعال است. هر روزی که به ایستادگی ادامه می‌دهیم، پیروز هستیم. کسی که پیروزی را در باور و وجود خود داشته باشد، پیروز است. اینکه ما مانع از تحقق اهداف دشمن شویم، خود یک پیروزی است. شیوه‌های جنگیدن را اصلاح و سلاح‌ها را توسعه داده‌ایم و از بالاترین سطح از صلابتِ مجاهدان استشهادی برخورداریم.

تصمیمی «کربلایی» اتخاذ کرده‌ایم

شیخ نعیم قاسم اظهار داشت: تا جایی که در توان داشتیم، برای رسیدگی به وضعیت اجتماعی تلاش کردیم. بازسازی و اسکان ۳۰۰ هزار خانواده را تأمین کردیم.وحدت نیروهای مقاومت را حفظ کردیم.نقشه‌ای بلندمدت ترسیم کرده‌ایم و استقامت و صبر راهبردی داریم. تصمیمی «کربلایی» اتخاذ کرده‌ایم که همچنان به قوت خود باقی است.

در حال عبور از خطرناک‌ترین مرحله در لبنان و توطئه آمریکایی- صهیونیستی هستیم

دبیرکل حزب الله در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: بازگشت به وضعیت قبل از دوم مارس وجود نخواهد داشت و بیرون راندن دشمن از سرزمین ما محقق خواهد شد. پروژه حذف حزب‌الله و تثبیت اشغالگری شکست خورده است و اسرائیل از آخرین وجب سرزمین ما عقب‌نشینی خواهد کرد. نقشه دشمنان این است که مرجعیت سیاسی در لبنان را به چتری برای مقابله و سرنگونی مقاومت تبدیل کنند. نقشه دشمنان، پایان دادن به پروژه مقاومت است. ما به حفاظت از کشورمان پایبندیم. ما در حال عبور از خطرناک‌ترین مرحله در لبنان و خطرناک‌ترین توطئه آمریکایی-اسرائیلی هستیم.