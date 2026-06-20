ولی بهاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج کشتی‌گیران همدانی در مسابقات کشتی آزاد جام تختی اظهار کرد: چهار نماینده استان همدان در این رقابت‌ها به میدان رفتند که حاصل تلاش آن‌ها کسب ۲ مدال برنز و یک عنوان پنجمی بود.

وی افزود: امیرعلی آقاجانی در وزن ۹۷ کیلوگرم و حسین رسولی در وزن ۹۲ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شدند و سینا زندی نیز در وزن ۶۵ کیلوگرم عنوان پنجم این دوره از مسابقات را به دست آورد.

رئیس هیئت کشتی استان همدان با بیان اینکه حضور موفق کشتی‌گیران استان در رویدادهای ملی نشان‌دهنده روند رو به رشد کشتی همدان است، گفت: حمایت از استعدادهای جوان و برنامه‌ریزی هدفمند برای پشتوانه‌سازی در دستور کار هیئت کشتی استان همدان قرار دارد.

بهاریان خاطرنشان کرد: نتایج کسب شده در جام تختی حاصل تلاش مربیان، ورزشکاران و حمایت خانواده‌ها است و امیدواریم با استمرار این روند شاهد افتخارات بیشتری برای کشتی استان باشیم.

وی عنوان کرد: در پی توافق‌نامه همکاری با هیئت کشتی استان تهران، تیم نونهالان همدان در مسابقات چندجانبه ملارد شرکت کرد که این رقابت‌ها با حضور تیم‌های مازندران، خراسان رضوی، همدان، البرز، قم، سمنان، لرستان و تیم میزبان برگزار شد.

بهاریان با بیان اینکه این مسابقات روز جمعه برگزار شد، افزود: تیم همدان با کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز در جایگاه سوم تیمی ایستاد.

وی عنوان کرد: در وزن ۷۵ کیلوگرم شایان گوران به مقام نخست دست یافت و در وزن ۴۸ کیلوگرم متین زائری و در وزن ۸۵ کیلوگرم ایلیا احمدوند موفق به کسب مقام سوم شدند.