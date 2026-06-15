به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد مسابقات روز نخست کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی در ۵ وزن نخست به پایان رسید و حاصل کار روز اول برای کرمانیها کسب یک مدال نقره و یک برنز بود.
محمدپویا اسدی، در وزن ۵۵ کیلوگرم نقره مسابقات و محمدحسین نظامآبادی در وزن ۷۷ کیلوگرم برنز این مسابقات را کسب کردند.
مسعود سلطانی رئیس هیئت کشتی کزمان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از ۲۵ خرداد، میزبان مسابقات جام بینالمللی تختی در ۲ بخش کشنی فرنگی و آزاد در سالن فجر هستیم و مسابقات فرنگی از صبح امروز دوشنبه در ۵ وزن نخست شروع شده و ۵ وزن دوم نیز فردا سهشنبه پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: در کشتی فرنگی کشورهای عراق، افغانستان و قطر در کنار تیمهای منتخب ایران حضور دارند.
وی درمورد مسابقات کشتی آزاد نیز گفت مسابقات کشتی آزاد در ۵ وزن نخست روز ۲۸ خرداد شروع خواهد شد و ۵ وزن دوم نیز روز ۲۹ ام به پایان خواهد رسید.
رئیس هیئت کشتی کرمان درمورد کشتیگیران کرمانی حاضر در مسابقات گفت: ما در هر دو بخش کشتی فرنگی و آزاد کشتیگیر داریم و تنها استانی هستیم که در تمام اوزان کشتیگیر داریم.
یک نقره و یک برنز حاصل کار کرمانیها در روز اول مسابقات
کشتیگیران کرمانی در روز اول مسابقات کشتی فرنگی صاحب یک مدال نقره و یک برنز شدند.
به گفته سطلانی رئیس هیئت کشتی کرمان این مدالها برای نخستین بار برای کرمان کسب شده است.
نتایج روز اول مسابقات در کشتی فرنگی به شرح زیر است:
در وزن ۵۵ کیلوگرم، حسین بیژنی در جایگاه نخست ایستاد، محمدپویا اسدی نایبقهرمان شد و محمدرضا توکلیان و محمد نظری به صورت مشترک سوم شدند.
در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمدمهدی غلامپور عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و سیدمصطفی رضایی دوم شد. عارف محمدی از کشور قطر و رضا قیطاسی نیز مشترکاً در رده سوم قرار گرفتند.
در وزن ۷۷ کیلوگرم هم امین کاویانینژاد با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد، اهورا بویری نایبقهرمان شد و علیاصغر سامدلیری به همراه محمدحسین نظامآبادی سوم شدند.
در وزن ۸۷ کیلوگرم، یاسین یزدی عنوان قهرمانی را کسب کرد، جمال اسماعیلی دوم شد و کامران بکپیکری و عمادرضا محسننژاد به صورت مشترک سوم ایستادند.
در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز محمدهادی صیدی قهرمان شد، امیررضا مرادیان در جایگاه دوم قرار گرفت و عرفان ملازاده به همراه توحید محبی سوم شدند.
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