به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، در پنجمین روز از مسابقات جام جهانی بوکس در چین، امروز (جمعه ۲۹ خردادماه)، علی حبیبی‌نژاد، بوکسور وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان، با ارائه یک نمایش درخشان برابر نماینده قدرتمند انگلیس، ضمن کسب پیروزی، مدال برنز خود را قطعی کرد و به مرحله نیمه‌ نهایی راه یافت.

این مبارزه که با حساسیت بالایی دنبال می‌شد، در نهایت با نتیجه مجموع ۳ بر ۲ به سود حبیبی‌نژاد به پایان رسید تا او پس از ۳۰ سال، بوکس ایران را دوباره صاحب مدال در آوردگاه جهانی کند.

آخرین بار کورش مولایی ۲۹ سال پیش در جام جهانی چین موفق به کسب مدال برنز شده بود و حالا حبیبی‌نژاد در شهر گویانگ، بار دیگر نام بوکس ایران را در سطح جهان پرآوازه کرد و تاریخ را دوباره تکرار کرد.

حبیبی‌نژاد که در بازی اول با قرعه استراحت روبه‌رو بود، در اولین مبارزه خود با نمایشی مقتدرانه، حریف مکزیکی را در راند سوم ناک‌اوت کرده بود.

وی فردا در مرحله نیمه‌ نهایی به مصاف نماینده آمریکا می‌رود.

نتایج سایر نمایندگان ایران:

در ادامه رقابت‌های امروز، مهدی کاظمی (وزن ۵۵ کیلوگرم) پس از پیروزی مقابل نمایندگان افغانستان و سوئد، در یک دیدار تماشایی و نزدیک، نتیجه را به بوکسور کشور میزبان واگذار کرد. همچنین محمد نورانی (وزن ۷۵ کیلوگرم) که در گام نخست با اقتدار از سد حریف سوئدی گذشته بود، در مبارزه با حریف آذربایجانی به دلیل مصدومیت شدید در راند دوم از ادامه مسابقات بازماند و راهی بیمارستان شد.

دومین دوره مسابقات جام جهانی بوکس با حضور بیش از ۴۰ کشور و ۳۰۰ ورزشکار در شهر گویانگ چین در حال پیگیری است. تیم ملی بوکس مردان ایران با ۵ نماینده و تیم بانوان برای نخستین بار در تاریخ این رشته با ۲ بوکسور در این رقابت‌ها حضور دارند.

هدایت تیم ملی مردان بر عهده همایون امیری است و محمدرضا قارونی به عنوان مربی او را همراهی می‌کند. در بخش بانوان نیز راضیه طهماسبی‌فر به عنوان مربی و فروتن گل‌آرا به عنوان مدیر فنی حضور دارند.

گفتنی است کاروان بوکس ایران در این رقابت‌ها با نام یادواره «شهید اقتدار، دکتر علی باکویی، دانشمند هسته‌ای بوکس ایران» شرکت کرده است.