سهرابی: تبلیغ دین، فناوری نرم بر علیه جنگ ترکیبی دشمنان است

حجت الاسلام والمسلمین مفیدسهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: تبلیغ دین اسلام صرفاً یک فعالیت فرهنگی نیست، بلکه یک فناوری نرم و مؤثر در برابر جنگ ترکیبی دشمنان علیه اعتقادات و ارزشهای جامعه اسلامی است.
وی با اشاره به نامگذاری اول تیرماه به عنوان «روز تبلیغ و اطلاعرسانی دینی» افزود: تبلیغ، ارشاد و هدایت مردم به ارزشهای الهی از رسالتهای اصلی پیامبران بوده و علما و مبلغان دینی نیز ادامهدهندگان این مسیر نورانی و مرزداران اعتقادی جامعه در برابر شبهات و دسیسههای فکری هستند.
سهرابی با بیان اینکه مقوله فرهنگ، جهتدهنده سایر عرصههای توسعه در جامعه اسلامی است، تصریح کرد: فرهنگ دینی نه تنها مسیر توسعه را هدفمند میکند، بلکه به آن هویت و صبغه الهی میبخشد.
به گفته وی، سرمایه اصلی در این مسیر، معارف غنی اسلامی و تعهد نیروهای تبلیغی است. رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب با اشاره به مأموریتهای این سازمان خاطرنشان کرد: سیاستگذاری، برنامهریزی، هدایت، سازماندهی، پشتیبانی و نظارت بر فعالیتهای تبلیغ دینی مردمی و همچنین زمینهسازی برای شکلگیری تشکلهای اسلامی از جمله مهمترین وظایف این نهاد است.
وی در ادامه به بخشی از اقدامات این اداره در شهرستان میناب اشاره کرد و گفت: دعوت از گروههای تبلیغی مختلف از جمله مبلغان تحت اشراف مراجع عظام تقلید، استقرار بیش از ۴۰۰ مبلغ بومی و غیر بومی در ماههای مبارک رمضان و محرم، اجرای طرحهای فرهنگی همچون «زندگی با آیهها»، «مهرواره بانوریان»، «دختران حاج قاسم»، «نوگلان فاطمی» و «صبرا و اسما» از جمله فعالیتهای شاخص بوده است.
سهرابی همچنین به برگزاری اعتکافهای مردمی، نشستهای راهبردی با مسئولان و هیئتهای مذهبی، همایشهای گفتمانی با حضور نخبگان چند شهرستان و کسب رتبههای برتر استانی در حوزه محافل قرآنی و اعتکاف اشاره کرد.
وی افزود: اجرای برنامههای منسجم فرهنگی در مناسبتهای غدیر، محرم و رمضان، برگزاری اجتماعات مردمی، و فعالیتهای رسانهای در سطح داخلی و خارجی از دیگر اقدامات این مجموعه بوده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب با اشاره به نقش این نهاد در شرایط جنگی و تحولات منطقهای گفت: در مقاطع حساس، با برنامهریزی منسجم، پویشهای مردمی، جمعآوری کمکهای نقدی و غیرنقدی و همچنین حمایتهای فرهنگی و رسانهای، در تقویت جبهه مقاومت نقشآفرینی شده است.
وی در پایان ضمن تبریک سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به ملت ایران و مبلغان دینی، اظهار امیدواری کرد: با تلاش مبلغان و فعالان فرهنگی، مسیر اعتلای فرهنگ دینی در جامعه بیش از پیش گسترش یافته و عزت اسلام در سراسر جهان ارتقا یابد.
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