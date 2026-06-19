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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

سقوط خودرو از ارتفاع در محور کیاسر ۳ مصدوم برجای گذاشت

سقوط خودرو از ارتفاع در محور کیاسر ۳ مصدوم برجای گذاشت

ساری- مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: سقوط خودروی سواری پژو پارس از ارتفاع در محور کوهستانی کیاسر به دامغان یک کشته و سه مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری اشرفی با اشاره به حادثه سقوط خودرو در محور کیاسر اظهار داشت: یک تیم عملیاتی پنج‌نفره به همراه آمبولانس و تجهیزات کامل نجات از پایگاه امداد و نجات کیاسر به محل اعزام شدند. نجاتگران پس از ارزیابی ایمنی صحنه و تثبیت خودرو، عملیات رهاسازی یکی از سرنشینان که در میان آوار خودرو محبوس شده بود را با دقت و سرعت انجام دادند.

وی افزود: در این سانحه متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و سه تن دیگر دچار مصدومیت شدند. مصدومان پس از دریافت مراقبت‌های اولیه پیش‌بیمارستانی در محل حادثه، توسط نیروهای اورژانس و هلال‌احمر به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان ساری انتقال یافتند تا روند درمانی تخصصی را ادامه دهند.

محور کیاسر-دامغان به دلیل پیچ‌های متعدد و شیب تند، از مسیرهای پرتصادف استان محسوب می‌شود و کارشناسان علت دقیق سقوط این خودرو را در دست بررسی اعلام کرده‌اند.

کد مطلب 6865140

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