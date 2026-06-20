واکنش حجت الاسلام خاموشی به پیام اخیر رهبر انقلاب/مجوز مشروط بود

حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اخیر منطقه و پیام رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: رهبر انقلاب با تعیین شروط مشخص، مسیر مذاکرات و تفاهم را تبیین کردند و بر حفظ دست برتر جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف تأکید دارند.
وی با توصیف مقاومت ۴۰ روزه اخیر ایران به عنوان «جنگ چهارم با نظام سلطه» افزود: جنگ نخست، دفاع مقدس هشت ساله بود که با وجود حمایت گسترده قدرتهای جهانی از رژیم بعث عراق، دشمن به اهداف خود نرسید و ملت ایران پیروز میدان شد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: در ادامه نیز دشمنان با طراحی سناریوهای مختلف از موضوع هستهای و محدودسازی توانمندیهای کشور تا فشار بر صنایع دفاعی و تلاش برای تجزیه ایران، درصدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی بودند که با هوشیاری مسئولان، فرماندهان و مقاومت مردم ناکام ماندند.
خاموشی با بیان اینکه امروز بسیاری از ناظران به شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود اذعان دارند، تصریح کرد: هر نبردی در نهایت به گفتوگو و تفاهم منتهی میشود، اما این تفاهم باید با دست بالای ایران شکل گیرد.
وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب ضمن تأکید بر تداوم مقاومت، استمرار حمایت از جبهه مقاومت و حفظ وحدت ساحات را از الزامات هرگونه تفاهم دانستهاند و اجازه پیشبرد این مسیر را در چارچوب شروط مشخص صادر کردهاند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه میدانی گفت: ملت ایران در یک نبرد نابرابر ۴۰ روزه ایستادگی کرد و دشمن به اهداف خود دست نیافت؛ موضوعی که نشاندهنده قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی در میدان است.
خاموشی افزود: مذاکره و تفاهم زمانی معنا پیدا میکند که رفع تحریمها، رعایت شروط تعیینشده و حفظ منافع ملی در آن لحاظ شود و در صورت عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات، جمهوری اسلامی نیز متناسب با آن تصمیمگیری خواهد کرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت همزمان قدرت نرم و سخت اظهار داشت: استمرار مسیر مقاومت، افزایش توانمندیهای ملی، حفظ وحدت و انسجام اجتماعی و تقویت جبهه مقاومت از مهمترین الزامات موفقیت در برابر دشمنان است.
نظر شما