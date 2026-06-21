امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سال گذشته، اظهار کرد: ارتقای ایمنی راه‌ها، بهبود کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه امکانات راهداری از اولویت‌های اصلی این اداره کل در سال جاری بوده است.

وی با بیان اینکه عملیات گسترده آسفالت و به‌سازی راه‌ها در محورهای مختلف شرق استان اجرا شده، افزود: در این مدت ۱۰۷ کیلومتر آسفالت حفاظتی، ۸۴.۵ کیلومتر آسفالت گرم، ۶۲ کیلومتر لکه‌گیری و ۲۶ کیلومتر درزگیری در محورهای مواصلاتی منطقه انجام شده است.

عمیدی همچنین از اجرای ۷۹.۴ کیلومتر عملیات به‌سازی راه خبر داد و گفت: در راستای تقویت زیرساخت‌های پشتیبانی راهداری، چهار باب راهدارخانه نیز احداث یا به‌سازی شده است.

وی در خصوص اقدامات ایمنی راه‌ها تصریح کرد: یک‌هزار و ۷۵۰ کیلومتر خط‌کشی در محورهای مواصلاتی اجرا یا تجدید شده و هفت هزار و ۷۵۰ عدد تجهیزات ترافیکی در نقاط مختلف نصب و جانمایی شده است.

عمیدی ادامه داد: همچنین چهار هزار و ۱۰۰ عدد تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی نصب و ۱۹ کیلومتر حفاظ جاده‌ای برای افزایش ایمنی تردد در محورهای استان اجرا شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به تقویت توان عملیاتی راهداری، افزود: ۵۹ دستگاه ماشین‌آلات راهداری بازسازی و دو دستگاه نمک‌پاش و دو دستگاه دیگر نیز به ناوگان عملیاتی منطقه افزوده شده است.

وی از فعالیت ۱۳ راهدارخانه در شرق استان خبر داد و گفت: این مراکز به‌صورت شبانه‌روزی در ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای و پشتیبانی عملیات راهداری نقش‌آفرینی می‌کنند.

عمیدی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های هوشمند جاده‌ای بیان کرد: در حال حاضر ۴۸ دوربین ثبت تخلف در محورهای شرق استان فعال است و ۲۸.۵ کیلومتر روشنایی جاده‌ای نیز برای افزایش ایمنی سفرها اجرا شده است.

وی همچنین از اجرای ۲۶ کیلومتر فنس‌کشی در حاشیه راه‌ها خبر داد و افزود: در راستای کاهش سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی عبور و مرور، ۱۹ نقطه حادثه‌خیز در محورهای منطقه اصلاح و ایمن‌سازی شده است.

عمیدی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف کاهش تصادفات، ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای، تسهیل تردد مسافران و رانندگان و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شرق استان سمنان انجام شده و این روند در سال جاری نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.