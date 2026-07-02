محورهای شرق استان سمنان آماده برای موج سفر زائران؛رانندگان احتیاط کنند

امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای شرق استان سمنان همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های اداره‌کل راه و شهرسازی شرق استان برای تأمین ایمنی راه‌ها، روان‌سازی ترافیک و خدمت‌رسانی مطلوب به زائران و مسافران به کار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه بازدیدهای میدانی از محورهای مواصلاتی به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است، افزود: در این بازدیدها آخرین وضعیت مسیرها، تجهیزات ایمنی، علائم و تابلوهای راهنمایی، روشنایی نقاط حساس، خط‌کشی محورها و آمادگی نیروهای عملیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا هیچ‌گونه خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با تأکید بر اینکه ایمنی سفرها اولویت اصلی این اداره‌کل در روزهای پیش‌رو است، یادآور شد: خدمت‌رسانی به مردم و زائران در چنین مناسبت‌هایی صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی ملی و افتخاری برای مجموعه راه و شهرسازی محسوب می‌شود و تلاش کرده‌ایم همه امکانات موجود را برای ایجاد سفری ایمن و آرام بسیج کنیم.

عمیدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح محورهای شرق استان تصریح کرد: بازبینی و رفع نواقص تجهیزات ایمنی، کنترل و اصلاح تابلوها و علائم راهنمایی، بهسازی و تجدید خط‌کشی مسیرها، پاکسازی حریم راه‌ها، بررسی وضعیت گاردریل‌ها و استقرار مستمر نیروهای نظارتی از جمله اقداماتی که در روزهای اخیر با جدیت دنبال شده است.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی، کارشناسان فنی و عوامل اجرایی اداره‌کل به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش قرار دارند و تا پایان موج سفرها، وضعیت محورهای مواصلاتی به‌طور مستمر رصد خواهد شد تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به هماهنگی این اداره‌کل با سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان بیان کرد: همکاری میان مجموعه‌های اجرایی، پلیس راه، دستگاه‌های امدادی و سایر نهادهای مسئول، نقش مهمی در مدیریت ترافیک و افزایش ضریب ایمنی سفرها خواهد داشت و این هماهنگی‌ها از روزهای گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

عمیدی همچنین از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، استراحت کافی در طول مسیر و توجه به هشدارها و توصیه‌های ایمنی، خادمان خود را در تأمین امنیت سفرها همراهی کنند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری مردم و تلاش شبانه‌روزی نیروهای اجرایی، زائران و مسافران بتوانند با آرامش، امنیت و کمترین مشکل از محورهای شرق استان سمنان تردد کرده و در مراسم تشییع رهبر شهید حضور یابند.