به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی صبح شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی ارائه خدمات به زائران و مسافران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید که با حضور رؤسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌های شاهرود، میامی و بیارجمند در اداره کل برگزار شد، بیان کرد: آمادگی کامل تمامی بخش‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی در محورهای شرق استان سمنان مورد تأکید است.

وی با اشاره به افزایش حجم تردد در روزهای برگزاری این مراسم، اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های اداره‌کل راه و شهرسازی شرق استان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و مسافران به کار گرفته شده و نیروهای راهداری به صورت ۲۴ ساعته در محورهای مواصلاتی حضور خواهند داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان افزود: پاکسازی و ایمن‌سازی مسیرها، آماده‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات، تسریع در امدادرسانی به کاربران جاده‌ای، رفع نواقص احتمالی و نظارت مستمر بر وضعیت راه‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام است.

عمیدی همچنین بر هماهنگی مستمر میان تمامی واحدهای اجرایی و دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و یادآور شد: با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های موجود، تلاش خواهیم کرد شرایطی فراهم شود تا زائران و مسافران عبوری از محورهای شرق استان سمنان سفری ایمن، روان و بدون مشکل را تجربه کنند.

وی ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی راهداران و کارکنان این اداره‌کل، اضافه کرد: از رانندگان درخواست داریم با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، حرکت با سرعت مطمئنه، پرهیز از شتاب‌زدگی و توجه به توصیه‌های ایمنی، در حفظ سلامت خود و دیگر کاربران جاده‌ای مشارکت کنند.