ولایت فقیه؛ محور تشخیص راهبردهای جنگ و صلح در نظام اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی محامی با بیان اینکه تطبیق احکام و شرایط زمان بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است، گفت در ساختار جمهوری اسلامی این مسئولیت بر عهده ولی‌فقیه قرار دارد.

امام جمعه زاهدان با ارائه مثالی از علم پزشکی توضیح داد: همان‌گونه که تشخیص بیماری و تجویز نسخه نیازمند پزشک متخصص است، در مسائل کلان دینی و اجتماعی نیز باید کارشناس اصلی یعنی فقیه جامع‌الشرایط تصمیم‌گیری کند.

آیت الله محامی تأکید کرد: در شرایط جنگ و صلح، تصمیم نهایی صرفاً بر عهده رهبری است و این تشخیص شامل نوع مواجهه با دشمن در مقاطع مختلف تاریخی از جمله صلح امام حسن (ع) و قیام عاشورا می‌شود.

وی با اشاره به اندیشه امام خمینی (ره) افزود: انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز بر همین مبنا شکل گرفته‌اند؛ یعنی تشخیص درست موقعیت تاریخی و اقدام متناسب با آن.

خطیب جمعه زاهدان با اشاره به پیام اخیر رهبری، بخش نخست آن را تجلی اصل قرآنی «رحماء بینهم» دانست و گفت: رهبری با مردم و مسئولان با نگاه محبت، اعتماد و همدلی برخورد می‌کنند.

وی در ادامه بخش دوم پیام را مصداق «اشداء علی الکفار» عنوان کرد و افزود تجربه تاریخی نشان داده است که دشمنان به تعهدات خود پایبند نیستند و نباید به آنان اعتماد کامل داشت.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان مذاکرات را صرفاً یک مرحله مقدماتی برای رسیدن به توافق نهایی دانست و تأکید کرد: نباید این مرحله با توافق نهایی اشتباه گرفته شود.

وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی و بدعهدی‌های طرف‌های مقابل، تصریح کرد: استکبار جهانی در برابر مقاومت ملت‌ها ناتوان است و بسیاری از فشارها از سر استیصال صورت می‌گیرد.

آیت الله محامی در پایان با مرور نمونه‌هایی از تاریخ اسلام از صلح حدیبیه تا واقعه کربلا گفت: تشخیص نوع مواجهه در هر مقطع نیازمند فقیه آگاه به شرایط است.

وی تأکید کرد: مسیر انقلاب اسلامی نیز بر همین اساس ادامه دارد و امروز مهم‌ترین راه حفظ دستاوردها، تبعیت کامل از رهبری، تقویت وحدت ملی و افزایش قدرت درونی کشور است.