ابعاد ویدئو منتشر شده توهین به یک شهروند در تفتان بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی موحدی راد در واکنش به انتشار ویدئویی در فضای مجازی مبنی بر توهین مامورین به یک شهروند زن بلوچ در منطقه تفتان ، دستور بررسی فوری و قاطع قضایی را صادر کرد.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به انتشار تصاویری در فضای مجازی بیان کرد: در پی انتشار این ویدئو که در آن ادعایی مبنی بر توهین به یک زن مطرح شده است، دادستان مرکز استان و دادستان ویژه سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌صورت فوری مامور شدند تا ابعاد این موضوع را بررسی کنند.

با خاطیان بدون اغماض برخورد شود

موحدی‌راد با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در دفاع از حقوق عامه هیچ‌گونه تعارفی ندارد، تصریح کرد: چنانچه بررسی‌ها نشان دهد این اتفاق در حوزه قضایی این استان رخ داده است، وفق مقررات قانونی و بدون هیچ‌گونه اغماضی با خاطیان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. همچنین در مورد کلیپ ادعایی مربوط به شهرستان فاریاب طی بررسی صورت گرفته از سوی مقامات قضایی استان کرمان پرونده تشکیل و در حال رسیدگی است

وی از افرادی که در این خصوص مدعی تضییع حقوق خود هستند خواست تا با مراجعه به نزدیک‌ترین مرجع قضایی، شکایت خود را به‌صورت رسمی ثبت کنند تا پرونده با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی خود را ملزم به اجرای عدالت می‌داند و هرگونه تخطی از قانون یا نقض حقوق شهروندی توسط هر فردی که باشد، با واکنش قانونی و شایسته دستگاه قضا همراه خواهد بود.