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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

آغاز عملیات اجرایی ساخت ساختمان پست شهرستان زابل

آغاز عملیات اجرایی ساخت ساختمان پست شهرستان زابل

زاهدان- مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از آغاز عملیات اجرایی ساخت ساختمان جدید پست شهرستان زابل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسی ظهر جمعه در جریان بازدید از محل ساخت ساختمان جدید پست شهرستان زابل، از آغاز عملیات اجرایی این ساختمان خبر داد و این پروژه را گامی مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های اداری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان عنوان کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: در راستای تقویت فضاهای اداری و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای ارائه خدمات مطلوب به مردم، عملیات اجرایی ساختمان جدید پست شهرستان زابل با زیربنای ۷۹۰ مترمربع در یک طبقه و با اسکلت بتنی آغاز شد.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه فضاهای اداری در مناطق مختلف استان افزود: از آنجاییکه ایجاد و نوسازی ساختمان‌های اداری نقش بسزایی در افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، تسهیل ارائه خدمات عمومی و ارتقای رضایتمندی شهروندان دارد از این رو، اجرای پروژه‌های زیرساختی و اداری همواره در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای این اداره کل قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این پروژه با بهره‌گیری از استانداردهای فنی و مهندسی روز احداث می‌شود و پس از تکمیل، زمینه ارائه خدمات پستی با کیفیت بالاتر، افزایش سرعت پاسخگویی و بهبود شرایط کاری کارکنان را فراهم خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان زابل به عنوان یکی از شهرهای مهم شمال استان، نیازمند توسعه و تقویت زیرساخت‌های خدماتی و اداری است و اجرای این پروژه می‌تواند نقش موثری در بهبود خدمات عمومی و پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهروندان داشته باشد.

پارسی ادامه داد: توسعه متوازن فضاهای اداری در کنار سایر پروژه‌های عمرانی، از مهم‌ترین رویکردهای این اداره کل برای ارتقای سطح خدمات در مناطق مختلف استان است و تلاش می‌شود با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه، بخشی از نیازهای زیرساختی شهرستان زابل در حوزه خدمات پستی مرتفع شود.

کد مطلب 6865021

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