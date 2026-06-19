https://mehrnews.com/x3cnkF ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۷ کد مطلب 6865225 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۷ اقامه نماز استغاثه به ساحت مقدس امام زمان (عج) در مصلای خمین خمین- در این ویدئو اقامه نماز استغاثه به ساحت مقدس امام زمان (عج)در مصلای خمین را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6865225 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در خمین اقامه نماز استغاثه امام زمان(عج) در حسینیه شهدای اراک اقامه نماز استغاثه به امام زمان( عج) در شهر زادگاه امام راحل برچسبها خمین اقامه نماز امام زمان،حضرت مهدی(عج)
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