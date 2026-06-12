https://mehrnews.com/x3cjnR ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵ کد مطلب 6858130 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵ اقامه نماز استغاثه امام زمان(عج) در حسینیه شهدای اراک اراک- در این ویدئو، اقامه نماز استغاثه امام زمان(عج) در حسینیه شهدای اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6858130 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز استغاثه به حضرت ولیعصر(عج) در حسینیه شهدای اراک اقامه نماز استغاثه به امام زمان( عج) در شهر زادگاه امام راحل ربانی: ولایت فقیه استمرار ولایت پیامبر(ص) و معصومین(ع) است برچسبها اراک اقامه نماز امام زمان،حضرت مهدی(عج)
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