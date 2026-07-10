https://mehrnews.com/x3cxg6 ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۹ کد مطلب 6884259 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۹ اقامه نماز استغاثه به ساحت مقدس امام زمان (عج) در مصلای خمین خمین- در این ویدئو اقامه نماز استغاثه به ساحت مقدس امام زمان(عج) در مصلای خمین را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6884259 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در حسینیه شهدای اراک اقامه نماز استغاثه به ساحت مقدس امام زمان (عج) در مصلای خمین اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در خمین اقامه نماز استغاثه امام زمان(عج) در حسینیه شهدای اراک برچسبها خمین اقامه نماز امام زمان،حضرت مهدی(عج)
نظر شما