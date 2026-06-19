دومین برد میزبان در دومین بازی با دو گل

به گزارش خبرنگار مهر،دیدار تیم های ملی فوتبال آمریکا و استرالیا از ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه جمعه در گروه B برگزار شد که با دو گل به سود شاگردان پوچتینو همراه بود. کامرون بارگش (۱۱ - گل به خودی) و الکس فریمن (۴۲) گل های بازی را برای آمریکا به ثمر رساندند.

شاگردان مائوریسیو پوچتینو از همان دقایق ابتدایی مالکیت توپ را در اختیار گرفتند و تلاش کردند با گردش سریع توپ و استفاده از جناحین راهی برای نفوذ به خط دفاع استرالیا پیدا کنند. نخستین موقعیت جدی بازی در دقیقه پنجم شکل گرفت؛ جایی که همکاری وستون مک‌کنی و پاتریک آگیمنگ از سمت راست با ارسال به محوطه جریمه همراه شد اما مدافعان استرالیا موفق به دفع توپ شدند.

فشار آمریکایی‌ها در دقیقه نهم نیز ادامه یافت و ضربه مهاجمان این تیم پس از برخورد به مدافعان استرالیا راهی به دروازه پیدا نکرد، اما تنها دو دقیقه بعد اشتباه بزرگ خط دفاعی حریف زمینه‌ساز گل نخست مسابقه شد.

در دقیقه ۱۱ فلورین بالوگان با فراری سریع از سمت چپ به نزدیکی دروازه استرالیا رسید و توپ را به دهانه دروازه فرستاد. کامرون بورگس که قصد دفع توپ را داشت، دروازه خودی را باز کرد تا آمریکا با گل به خودی مدافع استرالیا یک بر صفر پیش بیفتد.

پس از این گل، آمریکا همچنان تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۱۷ وستون مک‌کنی با ضربه‌ای آکروباتیک شانس خود را برای گلزنی امتحان کرد اما توپ با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۲۲ نیز استرالیا در زمین خودی توپ را از دست داد تا بالوگان در موقعیتی مناسب صاحب توپ شود، اما شوت قدرتمند او پس از برخورد به مدافع استرالیا راهی به چارچوب دروازه پیدا نکرد.

استرالیا در ادامه تلاش کرد دقایقی از فشار حریف بکاهد اما پرس سنگین آمریکایی‌ها اجازه بازی‌سازی به این تیم نمی‌داد. در دقیقه ۳۴ خطای اوکون-انگستلر روی بازیکن آمریکا یک ضربه آزاد در موقعیتی مناسب نصیب میزبان کرد و یک دقیقه بعد آمریکایی‌ها این ضربه را به صورت کوتاه کار کردند اما موفق به ایجاد موقعیت خطرناک نشدند.

در حالی که بازی به دقایق پایانی نیمه نخست نزدیک می‌شد، آمریکا بار دیگر روی یک حمله سازمان‌یافته به گل رسید. در دقیقه ۴۲ ارسال دقیق الکس فریمن از سمت راست با ضربه تمام‌کننده مهاجم آمریکا همراه شد تا اختلاف به دو گل افزایش یابد و برتری شاگردان پوچتینو تثبیت شود.

در نهایت نیمه نخست این مسابقه با برتری ۲ بر صفر آمریکا مقابل استرالیا به پایان رسید؛ نتیجه‌ای که حاصل برتری کامل آمریکایی‌ها در مالکیت توپ، خلق موقعیت و استفاده از اشتباهات دفاعی حریف بود.

نیمه دوم با مدیریت کامل میزبان در شیوه نمایش بازی همراه بود و آمریکایی‌ها توانستند خیلی خوب در دفاع بازی کنند و مانع از گلزنی زنده‌ای استرالیا شوند تا به دومین پیروزی خود در دومین دیدار با همین دوگل برسند.