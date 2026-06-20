گل زودهنگام برای پیروزی مراکش کافی بود!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال مراکش و اسکاتلند از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد شنبه از گروه C رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ با قضاوت تانتاشف داور ازبکستانی برگزار شد که با برتری یک بر صفر مراکش به پایان رسید.

اسماعیل سایباری (۱) تک گل مراکش را در در این نیمه به ثمر رساند تا بازی تحت تأثیر همین گل باشد.

مراکش که در بازی نخست توانسته بود برزیل را با نتیحه تساوی متوقف کند به راحتی گل نخست بازی را روی حرکت براهیم دیاز و تمام کنندگی سایباری بزند.

مراکش پس از این گل هم دو موقعیت مسلم گلزنی داشت اما سایباری قدر آنها را ندانست تا همان یک گل برای ۴۵ دقیقه نخست کافی باشد.

نیمه دوم برای مراکش کمی متفاوت تر بود چرا که اسکاتلندی ها چیزی جز گلزنی نمی خواستند اما بازی در عرض آنها با وحود جابجایی‌های مک تامینی و مک گنی راه به جایی نبرد.

ورود بن دوک در دقیقه ۶۰ تیز برای افزایش فشار روی دروازه یاسین بونو گلر مراکش بود اما نمایش اسکاتلند و بازی هیجانی آنها هیچ فایده ای نداشت و آنها در آخرین دقیقه مسابقه فرصت گلزنی داشتند اما دفاع مراکش مانع از این امر شد تا مراکش با گل زودهنگام سایباری به پیروزی رسیده و ۴ امتیازی شود.