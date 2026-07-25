دردسر ترامپ برای فیفا/ شکایت نروژی ها از فدراسیون بین المللی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال نروژ در حال بررسی ارائه یک شکایت رسمی به کمیته اخلاق فیفا درباره نقش دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در ماجرای لغو محرومیت فلوریان بالوگان مهاجم تیم ملی آمریکا، است.

این موضوع جدیدترین مورد از مجموعه چالش‌های حقوقی، مدیریتی و اخلاقی است که فیفا و رئیس آن جیانی اینفانتینو در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ با آن مواجه شده‌اند.

لیسه کلاونِس رئیس فدراسیون فوتبال نروژ (NFF)، اعلام کرده است که برای طرح این شکایت، حمایت هیئت‌رئیسه فدراسیون را جلب خواهد کرد. دلیل این اقدام تصمیم فیفا برای اجازه حضور بالوگان در دیدار آمریکا مقابل بلژیک در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی است؛ این بازیکن پیش از آن به دلیل دریافت کارت قرمز، باید یک جلسه محرومیت را پشت سر می‌گذاشت.

این تصمیم پس از آن جنجالی شد که ترامپ به‌صورت علنی اعلام کرد با جیانی اینفانتینو تماس گرفته و از او خواسته است محرومیت بالوگان مورد بررسی قرار گیرد.

کلاونِس در گفتگو با رسانه «newsweek» گفت: فدراسیون فوتبال نروژ و یوفا زمانی که فیفا محرومیت بالوگان را لغو کرد، با نگرانی عمیقی این موضوع را دنبال کردند. ما قصد داریم پس از پایان مسابقات، این مسئله را پیگیری کنیم و در جلسه بعدی هیئت‌رئیسه درباره مسیر اقدام تصمیم خواهیم گرفت.

او افزود که یکی از گزینه‌های مطرح، گنجاندن پرونده بالوگان در شکایتی است که پیش از آغاز جام جهانی درباره مراسم اهدای جایزه صلح فیفا به ترامپ در قرعه‌کشی جام جهانی مطرح شده بود.

ماجرای بالوگان زمانی شکل گرفت که محرومیت یک‌جلسه‌ای این بازیکن به تعویق افتاد و او توانست در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی آمریکا مقابل بلژیک به میدان برود. ترامپ بعدها اعلام کرد که در این تصمیم نقش داشته و کارت قرمز اولیه را «تصمیمی وحشتناک» توصیف کرد.