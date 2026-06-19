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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۴

جام جهانی ۲۰۲۶؛

گل دقیقه یک برای پیروزی یک نیمه‌ای مراکش

گل دقیقه یک برای پیروزی یک نیمه‌ای مراکش

نیمه اول دیدار تیم های ملی فوتبال مراکش و اسکاتلند با تک گل دقیقه نخست به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال مراکش و اسکاتلند از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد شنبه در ورزشگاه مرکزی شهر ماساچوست با قضاوت تانتاشف داور ازبکستانی در حال برگزاری است که نیمه اول با پیروزی یک بر صفر مراکش همراه بود.

اسماعیل سایباری (۱) تک گل مراکش را در در این نیمه به ثمر رساند تا بازی تحت تأثیر همین گل باشد.

مراکش که در بازی نخست توانسته بود برزیل را با نتیحه تساوی متوقف کند به راحتی گل نخست بازی را روی حرکت براهیم دیاز و تمام کنندگی سایباری بزند.

مراکش پس از این گل هم دو موقعیت مسلم گلزنی داشت اما سایباری قدر آنها را ندانست تا همان یک گل برای ۴۵ دقیقه نخست کافی باشد.

کد مطلب 6865295

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