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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۵

عزاداری مردم ارومیه در پنجمین شب ماه محرم در تجمع شبانه

عزاداری مردم ارومیه در پنجمین شب ماه محرم در تجمع شبانه

ارومیه - همزمان با تجمع شبانه، مردم ارومیه در سوگ شهدای دشت کربلا عزاداری کردند.

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کد مطلب 6865276

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