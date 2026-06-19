https://mehrnews.com/x3cnmH ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۵ کد مطلب 6865276 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۵ عزاداری مردم ارومیه در پنجمین شب ماه محرم در تجمع شبانه ارومیه - همزمان با تجمع شبانه، مردم ارومیه در سوگ شهدای دشت کربلا عزاداری کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6865276 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور مردم آبپخش در «گذرگاه مقاومت» طنین شعار «همسنگر لبنانیم-جان فدای ایرانیم»در اجتماع شبانه زنجانیها عزاداری زاهدانیها در سوگ امام حسین(ع) و رهبر شهید رحمانی: زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا زمینه ساز تقویت و همبستگی ملی است فریاد «یا اباصالح مددی مولا» در اجتماع شبانه تبریزیها آئین عزاداری شب پنجم محرم در اجتماع شبانه مردم آستارا برچسبها حسینیه ایران مراسم عزاداری محرم و صفر تجمع مردمی
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