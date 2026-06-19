https://mehrnews.com/x3cnmT ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۷ کد مطلب 6865286 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۷ زنجیرزنی وعزاداری مردم ارومیه همزمان با پنجمین شب محرم ارومیه - در پنجمین شب از ماه محرم دستجات عزاداری ارومیه با آیین زنجیرزنی در سوگ شهدای کربلا عزاداری کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6865286 کپی شد مطالب مرتبط قزوین در شب ۱۱۱؛ اجتماع مردمی با رنگ و بوی پنجمین شب محرم رحمانی: زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا زمینه ساز تقویت و همبستگی ملی است نوای «یاحسین(ع)» در اجتماع شب ۱۱۱ مهرگان طنینانداز شد محمدیه در شب ۱۱۱؛ همدلی مردم در کنار شور حسینی صد و یازدهمین شب تجمع لنگرودی ها همزمان با ایام محرم حسینی برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر ارومیه ماه محرم و صفر
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