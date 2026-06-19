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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۷

زنجیرزنی وعزاداری مردم ارومیه همزمان با پنجمین شب محرم

زنجیرزنی وعزاداری مردم ارومیه همزمان با پنجمین شب محرم

ارومیه - در پنجمین شب از ماه محرم دستجات عزاداری ارومیه با آیین زنجیرزنی در سوگ شهدای کربلا عزاداری کردند.

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کد مطلب 6865286

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