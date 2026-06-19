به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال مکزیک و کره جنوبی در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه A صبح امروز جمعه ۲۹ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه گوادالاخارا و با قضاوت گوستاوو تخرا به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود مکزیک خاتمه یافت.
تساوی دو تیم در نیمه اول
در دقیقه ۴ مسابقه، نخستین کارت زرد بازی از سوی داور به «کانگ این لی» هافبک کره جنوبی تعلق گرفت. این بازیکن به دلیل خطای دیرهنگام روی «لوئیس رومو» جریمه شد تا خیلی زود نام خود را در دفتر داور ثبت کند.
در دقیقه ۹، اتفاق خاصی روی دروازهها رخ نداد و بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد. با این حال، هواداران پرشمار مکزیک در ورزشگاه با سوتهای ممتد و واکنشهای پرشور خود، هر بار که بازیکنان کره جنوبی صاحب توپ میشدند فضای سنگینی را برای حریف ایجاد میکردند.
در دقیقه ۱۲، کره جنوبی نشان داد تحت تأثیر جو ورزشگاه قرار نگرفته است. بازیکنان این تیم با پاسهای کوتاه، حرکات تکنیکی و گردش مناسب توپ، مالکیت را در اختیار گرفتند و با آرامش بازی خود را به نمایش گذاشتند.
در دقیقه ۱۶، خطرناکترین صحنه مسابقه رقم خورد. «سون هیونگ مین» پس از عبور توپ از دروازهبان مکزیک در موقعیت گلزنی قرار گرفت و توپ را از بالای سر گلر حریف عبور داد، اما «ادسون آلوارس» با یک حرکت آکروباتیک تماشایی و ضربه قیچیبرگردان روی خط دروازه توپ را دفع کرد. هرچند کمک داور پس از پایان صحنه پرچم آفساید را بالا برد، اما واکنش مدافع مکزیک یکی از زیباترین صحنههای مسابقه تا آن لحظه بود.
در دقیقه ۲۰، مکزیک نخستین موقعیت جدی خود را خلق کرد. ارسال دقیق و کاتدار «روبرتو آلوارادو» به روی دروازه با ضربه سر «خولیان کینیونس» همراه شد اما «کیم سئونگ گیو» دروازهبان کره جنوبی بدون مشکل توپ را مهار کرد.
در دقیقه ۲۷، بازی وارد دومین ربع ساعت خود شد و هر دو تیم همچنان در جستجوی راهی برای شکستن قفل دروازهها بودند. با وجود تلاشهای دو طرف، موقعیتهای خطرناک چندانی ایجاد نشد و نبرد تاکتیکی در میانه میدان ادامه یافت.
در دقیقه ۳۱، آمار جالبی از عملکرد دفاعی مکزیک منتشر شد. این تیم در پنج بازی اخیر خود در جام جهانی تنها یک شوت در ۲۵ دقیقه ابتدایی مسابقات دریافت کرده که آن هم مقابل عربستان در جام جهانی ۲۰۲۲ بوده است؛ آماری که استحکام خط دفاعی مکزیک را به خوبی نشان میدهد.
در دقیقه ۳۳ مسابقه، «سون هیونگ مین» ستاره تیم ملی کره جنوبی با حرکات تکنیکی دیدنی موفق شد درون محوطه جریمه مکزیک موقعیت شوتزنی ایجاد کند. این بازیکن از زاویهای بسته اقدام به ضربه کرد اما «رائول رانگل» دروازهبان مکزیک با واکنشی بهموقع توپ را مهار کرد. هرچند در ادامه پرچم کمکداور به نشانه آفساید بالا رفت، اما این صحنه یکی از خطرناکترین لحظات بازی تا این مقطع محسوب میشد.
در دقیقه ۳۵، جریان مسابقه نشان داد که مکزیک برخلاف انتظار، هنوز نتوانسته بازی هجومی و پرانرژی خود را مانند دیدارهای گذشته به نمایش بگذارد. تیم میزبان که در بازیهای قبلی عملکردی تهاجمیتر داشت، در این دیدار تحت فشار روانی حضور هواداران خود قرار گرفته و در بسیاری از لحظات، از ریسکپذیری در یکسوم هجومی زمین خودداری میکند.
شروع نیمه دوم
نیمه دوم دیدار تیمهای فوتبال مکزیک و کره جنوبی در حالی آغاز شد که دو تیم با هدف تغییر روند بازی وارد زمین شدند، اما نخستین فرصت جدی این نیمه نصیب میزبان شد.
در دقیقه ۴۹ مسابقه، «برایان گوتیرز» با یک پاس عمقی دقیق «خسوس گالاردو» را در موقعیت گلزنی قرار داد اما این بازیکن از زاویهای بسته تنها موفق شد توپ را به تور کنار دروازه بزند و بهترین فرصت مکزیک برای باز کردن دروازه در دقایق ابتدایی نیمه دوم از دست رفت.
اشتباه عجیب دروازهبان کره و گل برای مکزیک
در دقیقه ۵۰، سرانجام قفل دروازه کره جنوبی شکست. در این صحنه، ارسال از جناحین با اشتباه دروازهبان کره همراه شد؛ «کیم سئونگ گیو» در تلاش برای جمعکردن توپ با برخورد به همتیمی خود، توپ را رها کرد و «لوئیس رومو» با حضور بهموقع در محوطه جریمه، از این اشتباه استفاده کرد و با ضربه والی دروازه خالی را باز کرد تا مکزیک یک بر صفر پیش بیفتد.
در دقیقه ۵۹، کره جنوبی برای تغییر جریان مسابقه دست به دو تعویض همزمان زد. «هوانگ هیچان» و «او هیونگیو» به جای «لی جائهسونگ» و «سون هیونگمین» وارد زمین شدند تا تیم کره با چهرهای هجومیتر به دنبال جبران نتیجه باشد.
در همان دقیقه، «سئونگهو پاک» نیز با دریافت کارت زرد به دلیل خطای خشن، نخستین جریمه بازیکنان کره جنوبی در این نیمه را به نام خود ثبت کرد.
در دقیقه ۶۱، آمار بازی نشان داد کره جنوبی در خلق موقعیت بسیار ناکام بوده و شاگردان این تیم هنوز حتی یک شوت در چارچوب دروازه نداشتهاند؛ موضوعی که فشار روانی را بر بازیکنان این تیم افزایش داده است.
در دقیقه ۶۵ نیز اعتراض کرهایها به اتلاف وقت مکزیکیها در ضربات ایستگاهی ادامه داشت، اما داور با مدیریت بازی اجازه ادامه مسابقه را صادر کرد.
در دقیقه ۶۷، داور مسابقه برای دومین بار در این دیدار دستور توقف موقت بازی را صادر کرد تا وقفه نوشیدن آب (Hydration Break) برگزار شود. این بار برخلاف نیمه نخست، با توجه به برتری مکزیک، هواداران میزبان واکنش منفی نسبت به این توقف نداشتند.
در دقیقه ۷۰ و همزمان با این وقفه، هر دو تیم دست به تغییرات متعددی زدند. در ترکیب مکزیک، «اوبد وارگاس» و «اوربلین پینیا» جایگزین «لوئیس رومو» (گلزن تیم) و «برایان گوتیرز» شدند. در سوی مقابل نیز کره جنوبی با ورود «اوم جیسونگ» و «یانگ هیونجون» به جای «سول یونگوو» و «کیم مونهوان» تلاش کرد چهره هجومیتری به تیم خود بدهد.
در دقیقه ۷۶، مکزیک تا آستانه زدن گل دوم پیش رفت. «رائول خیمنز» با یک ضربه والی دقیق از داخل محوطه جریمه دروازه کره جنوبی را تهدید کرد اما «کیم سئونگ گیو» دروازهبان کره با واکنشی تماشایی موفق شد توپ را مهار کند و مانع از افزایش اختلاف شود.
در دقیقه ۷۸، کره جنوبی یک تغییر دیگر نیز انجام داد و «چو گیهسونگ» به جای «پاک سئونگهو» وارد زمین شد تا این تیم با تمام قوا برای جبران نتیجه تلاش کند. در همان دقیقه، یکی از هواداران مکزیکی پشت دروازه موفق شد توپ سرگردان ناشی از یک شوت بیدقت بازیکنان کره را در میان تشویق تماشاگران شکار کند.
در دقیقه ۷۹، مکزیک نیز برای مدیریت بازی و حفظ نتیجه دست به یک تعویض تاکتیکی زد و «سانتیاگو خیمنز» جایگزین «رائول خیمنز» شد تا خط حمله این تیم تازهنفستر شود.
در دقیقه ۸۶، مکزیک یک تعویض دیگر نیز انجام داد. «سزار هوئرتا» به جای «خولیان کینیونس» وارد زمین شد؛ بازیکنی که از نگاه کارشناسان یکی از بهترین عملکردها را در این مسابقه داشته است.
دروازهبان مکزیک مانع از گلزنی کرهایها شد
در دقیقه ۸۸، کره جنوبی یکی از جدیترین موقعیتهای خود برای بازگشت به بازی را از دست داد. در این صحنه، «چو گیهسونگ» در فاصلهای بسیار نزدیک به دروازه مکزیک صاحب دو فرصت پیاپی شد اما «رائول رانگل» دروازهبان مکزیک با دو واکنش فوقالعاده و متوالی، دروازه تیمش را نجات داد تا یکی از حساسترین لحظات مسابقه رقم بخورد. این واکنشها در عمل میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ برتری مکزیک داشته باشد.
در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود مکزیک به پایان رسید.
با توجه به نتایج به دست آمده در دور دوم این گروه، مکزیک با کسب ۳ امتیاز این بازی ۶ امتیازی شد و صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد و تیم های کره جنوبی، جمهوری چک و آفریقای جنوبی به ترتیب با ۳ و یک امتیاز در رده های بعدی قرار دارند.
در دیگر بازی این گروه تیمهای آفریقای جنوبی و جمهوری چک به نتیجه تساوی یک بر یک دست یافتند.
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