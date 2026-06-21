استقبال قطر از تداوم مذاکرات امریکا و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما از برگزاری اجلاس دریاچه لوسرن و ادامه مذاکرات بین ایالات متحده و ایران استقبال میکنیم.
نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در این خصوص اضافه کرد:ما از پاکستان و همه طرف هایی که در این تفاهم نقش داشتند تشکر میکنیم و مشتاقانه منتظر تقویت آن هستیم.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سپس در ادامه از پاکستان و همه طرف هایی که در شکل گیری این تفاهم نامه نقش داشتند قدردانی کرد.
این در حالیست که وی پیشتر و در آغاز نشست چهارجانبه ایران و آمریکا با میانجیگری دوحه و اسلام آباد در سوئیس گفته بود: شاهد تلاشهای فوقالعادهای از سوی معاون رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر پاکستان و وزیر امور خارجه ایران بودهایم. این تازه آغاز راه است و ما برای آیندهای بهتر برای منطقه خود تلاش میکنیم. نشست امروز تنها آغازی برای دستیابی به اهدافمان است. آنچه امروز در این نشست اتفاق میافتد برای امنیت منطقه و جهان مهم است.
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