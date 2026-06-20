نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، شنبه و یک‌شنبه جو خراسان شمالی نسبتاً پایدار بوده و در اغلب ساعات آسمان صاف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد و در پاره‌ای نقاط، به‌ویژه در مناطق نیمه جنوبی خراسان شمالی، گاهی وزش باد شدید همراه با گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: روز دوشنبه در برخی ساعات، به‌ویژه در شب، افزایش ابر و در اواخر شب در مناطق مجاور استان گلستان، رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: پدیده غالب روز سه‌شنبه، ابرناکی آسمان در ساعات صبح و افزایش وزش باد در بعدازظهر است که گاهی با وزش باد شدید و غبار محلی همراه خواهد بود. همچنین چهارشنبه شب نیز در پاره‌ای از مناطق استان رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

داداشی با اشاره به وضعیت دمایی استان افزود: برای شنبه و یک‌شنبه روند افزایشی دما و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه کاهش نسبی دما مورد انتظار است.

وی بیان کرد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و پیش‌قلعه با ۳۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق خراسان شمالی بودند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد در این مدت به ترتیب ۱۶ و ۳۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.