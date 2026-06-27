نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، امروز شنبه در مناطق نیمه شمالی خراسان شمالی ابرناکی آسمان، افزایش وزش باد و در مناطق نیمه غربی و نوار جنوبی خراسان شمالی وزش باد شدید پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: طی ساعتهای عصر و اوایل شب شنبه در شمال شهرستانهای شیروان و بجنورد و بخشهایی از مانه و رازوجرگلان، رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: روز یکشنبه بهتدریج بر سرعت وزش باد افزوده میشود و در بعدازظهر رشد ابر، وزش باد شدید تا بسیار شدید همراه با گردوخاک محلی بهویژه در مناطق جنوبی خراسان شمالی پدیده غالب خواهد بود.
داداشی گفت: برای دامنهها و ارتفاعات مرکزی و جنوبشرق خراسان شمالی در بعدازظهر و اوایل شب یکشنبه رگبار باران و رعدوبرق همراه با احتمال تگرگ، جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها پیشبینی میشود.
وی افزود: روز دوشنبه نیز تداوم شرایط ناپایدار به شکل ابرناکی آسمان، وزش باد شدید تا بسیار شدید و رگبار و رعدوبرق پراکنده در بخشهایی از نیمه جنوبی بجنورد، نیمه شمالی اسفراین، شمال بام و صفیآباد، بخشهایی از شرق و شمالشرق جاجرم و پارهای از مناطق شیروان و فاروج مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: روز سهشنبه نیز همراه با وزش باد شدید، رشد ابر و بارش باران، وقوع رگبار و رعدوبرق در برخی نقاط پیشبینی میشود و احتمال شدت بارشها در مناطق نیمه جنوبی خراسان شمالی وجود دارد.
وی درباره وضعیت دمایی خراسان شمالی گفت: امروز شنبه افزایش دما، روز یکشنبه کاهش دما و در روزهای دوشنبه و سهشنبه تغییرات جزئی دما پیشبینی میشود.
داداشی افزود: طی شبانهروز گذشته ایستگاه رباط قرهبیل با ۱۵ درجه سانتیگراد خنکترین و صفیآباد با ۳۷ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق خراسان شمالی بودند و کمینه و بیشینه دمای بجنورد نیز به ترتیب ۱۸ و ۲۸ درجه سانتیگراد ثبت شد.
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