داداشی: احتمال تگرگ و سیلاب در برخی مناطق خراسان شمالی وجود دارد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، پدیده غالب در خراسان شمالی افزایش ابر، وزش باد و در برخی مناطق شمال شرق احتمال رگبار پراکنده باران خواهد بود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر امروز نیز افزایش سرعت وزش باد، گاهی وزش باد شدید به‌ویژه در مناطق نیمه جنوبی خراسان شمالی و وقوع غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: از بعدازظهر چهارشنبه تا پنجشنبه شب، سامانه بارشی تقویت شده و وزش باد لحظه‌ای شدید، رگبار باران، رعد و برق و احتمال تگرگ و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

داداشی با بیان اینکه شدت بارش‌ها در مناطق نیمه شرقی و بخش‌هایی از شمال غرب خراسان شمالی بیشتر خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به فعالیت این سامانه، هشدار هواشناسی سطح زرد برای خراسان شمالی صادر شده است.

وی درباره وضعیت جوی روز جمعه نیز گفت: آسمان خراسان شمالی قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش وزش باد، گاهی وزش باد شدید در نیمه جنوبی و رگبار پراکنده باران در بخش‌هایی از شمال شهرستان‌های شیروان، بجنورد و شرق راز و جرگلان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی درباره تغییرات دمایی اظهار کرد: برای امروز کاهش نسبی دما و برای فردا افزایش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما، به‌ویژه در گرم‌ترین ساعات روز، مورد انتظار است.

داداشی افزود: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسفراین با بیشینه دمای ۴۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان بودند.

وی بیان کرد: در همین مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۱۹ و ۳۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و در بین مراکز شهرستان‌های استان نیز راز و جرگلان با ۱۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسفراین با ۴۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مرکز شهرستان گزارش شد.