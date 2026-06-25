نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه‌روز گذشته بیشترین میزان بارش در خراسان شمالی از ایستگاه‌های کیکانلو با ۱۹ میلی‌متر و ناویا با ۱۷.۶ میلی‌متر ثبت شد و میزان بارش در بجنورد نیز به چهار میلی‌متر رسید.

وی افزود: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، امروز پنج‌شنبه تداوم ناپایداری جوی در اغلب مناطق خراسان شمالی به شکل بارش باران، وزش باد لحظه‌ای شدید، رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود و شدت فعالیت این سامانه در مناطق نیمه شمالی و جنوب‌شرق خراسان شمالی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به پیامدهای این سامانه بارشی گفت: آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، سیلابی شدن مسیل‌ها و خسارت ناشی از تگرگ و صاعقه از مخاطرات پیش‌رو است و به همین دلیل هشدار سطح نارنجی برای خراسان شمالی صادر شده است.

داداشی ادامه داد: روز جمعه آسمان خراسان شمالی قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و در ساعت‌های بعدازظهر و اوایل شب افزایش وزش باد، در نیمه جنوبی گاهی وزش باد شدید و در بخش‌هایی از شمال شهرستان‌های فاروج، شیروان، بجنورد، ارتفاعات اسفراین و شرق رازوجرگلان رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.

وی بیان کرد: روز شنبه در اغلب مناطق نیمه شمالی خراسان شمالی افزایش ابر، وزش باد و در برخی نقاط وزش باد شدید و اواخر شب در نوار شمالی بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: روز یکشنبه در مناطق نیمه شمالی و جنوب‌شرق خراسان شمالی بارش باران، رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید رخ خواهد داد و روز دوشنبه نیز افزایش ابر، وزش باد و در جنوب‌شرق خراسان شمالی رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت دمایی خراسان شمالی گفت: برای روزهای پنج‌شنبه و جمعه کاهش نسبی دما و برای روز شنبه افزایش دما مورد انتظار است.

داداشی افزود: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه سرچشمه اسفراین با ۱۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و شهرستان اسفراین با ۴۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق خراسان شمالی بودند و کمینه و بیشینه دمای بجنورد نیز به ترتیب ۱۹ و ۳۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.