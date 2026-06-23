داداشی: هشدار نارنجی هواشناسی برای خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تشدید فعالیت سامانه بارشی، هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای خراسان شمالی صادر شده است.
وی در ادامه افزود: این سامانه از بعدازظهر چهارشنبه آغاز شده و تا پنجشنبه شب در استان فعال خواهد بود و وزش باد شدید، بارش باران، رگبار و رعد و برق و احتمال وقوع تگرگ را به همراه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: فعالیت این سامانه بهصورت محدود و محلی، بخشهایی از نیمه شرقی استان شامل شهرستانهای شیروان، فاروج، بجنورد بهویژه مناطق شرقی، اسفراین در مناطق شمالی و شمال شرقی، راز و جرگلان در نیمه شرقی و بام و صفیآباد در مناطق شمالی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی تصریح کرد: کاهش دید، خسارت ناشی از صاعقه و تگرگ، آبگرفتگی معابر، ایجاد روانآب و سیلابی شدن مسیلها، آسیب به سازههای موقت و گلخانهها و همچنین اختلال در برگزاری مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی از جمله مخاطرات این سامانه است.
داداشی با تأکید بر رعایت توصیههای ایمنی اظهار کرد: برگزارکنندگان مراسم عزاداری باید تمهیدات لازم را برای مواجهه با شرایط جوی پیشبینی شده در نظر بگیرند.
وی افزود: شهروندان از توقف در حاشیه مسیلها و رودخانههای فصلی، صعود به ارتفاعات و پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی همچنین بر استحکام سازههای موقت، لایروبی کانالها و آبروها و رعایت فاصله طولی مناسب و روشن کردن چراغ خودروها هنگام بارش و مه تأکید کرد.
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