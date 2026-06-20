به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان در روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، اختلاف دمای قابل توجهی میان مناطق مختلف استان به ثبت رسید؛ به‌طوری‌که اینچه‌برون با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهرستان استان در روز گذشته بود.

همچنین پارک ملی گلستان با ثبت حداقل دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقطه استان را به خود اختصاص داد و علی‌آبادکتول نیز با حداقل دمای ۲۰ درجه، خنک‌ترین شهرستان گلستان در صبح امروز گزارش شد.

بر اساس این گزارش، دمای حداقل گرگان در صبح امروز ۲۱ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود دمای هوای مرکز استان در گرم‌ترین ساعات روز به ۳۷ درجه سانتی‌گراد برسد.

مطابق داده‌های ثبت‌شده، حداقل دمای صبحگاهی در آق‌قلا و گنبدکاووس ۲۱ درجه، بندرترکمن، کلاله، مینودشت و هاشم‌آباد ۲۲ درجه، مراوه‌تپه و اینچه‌برون ۲۳ درجه و انبارالوم، دلند و علی‌آبادکتول ۲۰ درجه سانتی‌گراد بوده است.

کارشناسان هواشناسی تداوم هوای گرم در بیشتر مناطق استان را برای امروز پیش‌بینی کرده‌اند و توصیه می‌کنند شهروندان به‌ویژه در ساعات اوج گرما از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.