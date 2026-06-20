به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هزینههای نگهداری خودرو این روزها به یک معادله چند مجهولی تبدیل شده است. از سرویسهای دورهای و قیمت قطعات یدکی گرفته تا هزینههای پیشبینینشده؛ همگی باعث میشوند که مالکان خودرو مدام در حال حسابکتاب باشند. در این میان، یک هزینه قطعی و غیرقابلحذف وجود دارد که بیتوجهی به آن میتواند عواقب جبرانناپذیری داشته باشد اما آیا راهی هست که در این بازار پر نوسان، هم مطمئنترین پوشش بیمهای را انتخاب کنیم و هم فشار مالی یکبارهای به بودجه خانواده وارد نشود؟ پاسخ در تغییر روش خرید و استفاده از ابزارهای هوشمند است.
قدم اول: چرا قیمت بیمه شخص ثالث برای دو خودروی همسان متفاوت است؟
بسیاری از رانندگان تصور میکنند نرخ بیمه شخص ثالث برای همه خودروهای مشابه، یکسان است. اما واقعیت این است که فاکتورهای متعددی مانند میزان تخفیف عدم خسارت، جریمه دیرکرد، سقف تعهدات مالی انتخابی و حتی شرکت بیمهگر، قیمت نهایی را تغییر میدهند.
بنابراین، خرید بدون تحقیق معادل پرداخت هزینه اضافی است. برای اینکه دقیقاً بدانید بابت چه چیزی هزینه میکنید، اولین و مهمترین گام، استعلام بیمه شخص ثالث است. با این کار، به جای مواجهه با یک رقم ثابت و تحمیلی، میتوانید جزییات قیمت تمامشده شرکتهای مختلف را شفاف و ثانیه به ثانیه مقایسه کنید.
شفافیت در چند کلیک؛ مقایسه سقف تعهدات شرکتهای مختلف
گاهی تفاوت قیمت دو شرکت بیمه، به خاطر تفاوت در خدماتی است که در زمان حادثه ارائه میدهند. به عنوان مثال، سقف تعهدات مالی (مبلغی که بیمه در تصادفات به طرف مقابل پرداخت میکند) میتواند از حداقل تا حداکثر مقدار قانونی متغیر باشد.
در پلتفرمهای مقایسه آنلاین مانند ازکی، شما نه تنها قیمتها، بلکه سطح رضایتمندی از پرداخت خسارت و تعداد شعب فعال هر شرکت را هم میبینید. فرآیند استعلام بیمه شخص ثالث در ازکی به شما این امکان را میدهد که با وارد کردن اطلاعات سادهای مثل مدل خودرو و سال ساخت، تصویری جامع از بازار بیمه کشور را در یک صفحه ببینید و بر اساس نیاز واقعی خود تصمیم بگیرید.
فرمول ازکی برای روزهای سخت: خرید قسطی بیمه بدون چک و ضامن!
بزرگترین چالش زمان تمدید بیمهنامه، نقدینگی است. گاهی تاریخ انقضای بیمه با سایر هزینههای سنگین زندگی همزمان میشود و اینجاست که خطر رانندگی بدون بیمه یا جریمههای دیرکرد به سراغ راننده میآید.
خبر خوب این است که دیگر نیازی به پرداخت یکجای این هزینه نیست. ازکی با درک این دغدغه، امکان خرید قسطی بیمه شخص ثالث را فراهم کرده است. شرایط این طرح به گونهای طراحی شده تا تمام فرآیند به صورت آنلاین و در سریعترین زمان ممکن انجام شود:
بدون نیاز به ضامن: نیازی به معرفی ضامن یا روالهای اداری پیچیده بانکی ندارید.
تنوع در شیوههای پرداخت: امکان خرید اقساطی با چک یا حتی بدون چک (بر اساس سیستم اعتبارسنجی آنلاین) وجود دارد.
صدور آنی بیمهنامه: برخلاف روشهای سنتی، بلافاصله پس از پرداخت قسط اول، بیمهنامه شما صادر شده و اعتبار آن آغاز میشود.
این یعنی شما میتوانید بودجه ماهانه خود را مدیریت کنید، خودروی خود را به موقع بیمه کنید و نگران خالی شدن حساب بانکیتان در یک روز خاص نباشید.
چطور در کمتر از ۵ دقیقه بیمه خود را تمدید کنیم؟
برای استفاده از این خدمات، نیازی به خروج از منزل یا محل کار ندارید. کافی است به وبسایت یا اپلیکیشن ازکی مراجعه کنید، مراحل زیر را طی کنید و خیالتان را بابت امنیت خودرو راحت کنید:
وارد بخش استعلام بیمه شخص ثالث شوید و مشخصات خودرو را وارد کنید.
قیمت، سقف تعهدات و شرایط شرکتهای مختلف را مقایسه و بهترین گزینه را انتخاب کنید.
در مرحله پرداخت، گزینه «خرید اقساطی» را انتخاب کرده و طرح متناسب با شرایط خود را برگزینید.
مدارک را بارگذاری کنید و تمام! بیمهنامه شما به صورت دیجیتال صادر میشود.
نتیجهگیری
مدیریت هزینههای خودرو یک مهارت است. با ابزارهای مدرن امروز، دیگر نیازی به پرداخت هزینههای سنگینِ یکباره یا خرید کورکورانه نیست. با خرید بیمه شخص ثالث از ازکی، هوشمندانه مقایسه کنید، به اندازه توان مالی خود قسطی پرداخت کنید و با آرامش خاطر برانید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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