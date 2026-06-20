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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

مراقب درگاه‌های جعلی جمع‌آوری نذورات محرم باشید

مراقب درگاه‌های جعلی جمع‌آوری نذورات محرم باشید

بوشهر-رئیس پلیس فتای استان بوشهر با اشاره به افزایش فعالیت مجرمان سایبری در مناسبت‌های مذهبی، نسبت به سوءاستفاده افراد سودجو از اعتقادات دینی مردم در ایام ماه محرم هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ بیژنی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش فعالیت مجرمان سایبری در مناسبت‌های مذهبی، نسبت به سوءاستفاده افراد سودجو از احساسات و اعتقادات دینی مردم در ایام ماه محرم هشدار داد و گفت: از شهروندان درخواست می شود کمک‌های مالی و نذورات خود را تنها از طریق مراجع و درگاه‌های معتبر پرداخت کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان بوشهر اظهار کرد: با آغاز ماه محرم و برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مجرمان سایبری نیز با بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف کلاهبرداری در فضای مجازی تلاش می‌کنند از احساسات مذهبی و روحیه خیرخواهانه مردم سوءاستفاده کنند.

این مقام انتظامی افزود: در سال‌های اخیر شاهد افزایش فعالیت صفحات، کانال‌ها و حساب‌های کاربری جعلی با عناوینی نظیر «نذر آنلاین»، «اطعام حسینی»، «کمک به هیئت‌های مذهبی»، «تأمین هزینه مراسم عزاداری»، «آزادسازی زندانیان نیازمند» و سایر اقدامات خیرخواهانه بوده‌ایم که با هدف جلب اعتماد شهروندان و کسب منافع مالی نامشروع راه‌اندازی شده‌اند.

رئیس پلیس فتا بیان کرد: گردانندگان این صفحات معمولاً با انتشار تصاویر و ویدئوهای احساسی، استفاده از نام هیئت‌های مذهبی شناخته‌شده، مداحان و چهره‌های مذهبی و همچنین ارسال لینک‌های پرداخت، کاربران را به درگاه‌های جعلی بانکی هدایت می‌کنند.

وی افزد: در این روش، اطلاعات بانکی افراد از جمله شماره کارت، رمز پویا، تاریخ انقضا و کد CVV2 سرقت شده و در ادامه حساب بانکی قربانیان مورد برداشت غیرمجاز قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: برخی مجرمان سایبری نیز با جعل هویت مسئولان هیئت‌ها و مؤسسات خیریه و یا ایجاد صفحات مشابه صفحات رسمی، از کاربران درخواست واریز وجه کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی را از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ بیژنی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی در فضای مجازی گفت: شهروندان باید پیش از هرگونه پرداخت اینترنتی، از اصالت درگاه پرداخت و هویت دریافت‌کننده وجه اطمینان حاصل کنند و از کلیک بر روی لینک‌های ناشناس یا لینک‌هایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ارسال می‌شود، خودداری نمایند.

وی خاطرنشان کرد: آدرس درگاه‌های بانکی معتبر باید با پروتکل امن آغاز شده و دارای نشانی صحیح و قابل اعتماد باشد. همچنین وارد کردن اطلاعات بانکی در صفحات نامعتبر می‌تواند زمینه سوءاستفاده مجرمان و خالی شدن حساب‌های بانکی را فراهم کند.

رئیس پلیس فتا تأکید کرد: شهروندان به هیچ عنوان رمز پویا، رمزهای بانکی، کدهای تأیید و سایر اطلاعات محرمانه خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند و در صورت مواجهه با درخواست‌های مشکوک، موضوع را از طریق مراجع رسمی بررسی کنند.

وی در پایان با اشاره به رصد مستمر فضای سایبری توسط پلیس فتا گفت: کارشناسان این پلیس به صورت شبانه‌روزی فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی را پایش می‌کنند و با افرادی که از اعتقادات مذهبی مردم برای ارتکاب جرایم سایبری و کلاهبرداری سوءاستفاده کنند، برابر قانون برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد شد.

وب بیان کرد: پلیس فتا از شهروندان درخواست می‌کند در صورت مشاهده صفحات، کانال‌ها یا درگاه‌های مشکوک جمع‌آوری نذورات و کمک‌های مردمی، مراتب را برای پیگیری و برخورد قانونی به پلیس فتا گزارش کنند.

کد مطلب 6865468

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