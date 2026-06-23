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۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

یمن: پیروزی ایران معادله وحدت میدان‌ها را تثبیت کرد

یمن: پیروزی ایران معادله وحدت میدان‌ها را تثبیت کرد

دولت یمن با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که پیروزی ایران در جنگ، معادله وحدت میدان‌ها را تثبیت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دولت تغییر و سازندگی یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیروزی جمهوری اسلامی ایران و محور جهاد و مقاومت، معادله «وحدت میدان‌ها» را تثبیت کرد.

دولت یمن در این بیانیه بر موضع ثابت خود در حمایت از فلسطین و لبنان تاکید کرد.

دولت یمن همچنین با تمجید از آمادگی نیروهای بسیج مردمی، از مردم این کشور خواست با حفظ وحدت، انسجام جبهه داخلی و اعلام بسیج عمومی، در برابر چالش‌های پیش‌رو ایستادگی کنند.

دولت تغییر و سازندگی یمن در بخش دیگری از این بیانیه آمادگی کامل خود را برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و نیروهای بسیج مردمی اعلام و بر ضرورت هم‌افزایی برای پایان دادن به تجاوز، رفع محاصره و اخراج نیروهای اشغالگر تأکید کرد.

این دولت اختیارات کامل برای اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط کنونی را به رهبر انقلاب یمن تفویض کرد و از آمادگی خود برای اجرای تمامی تصمیمات وی خبر داد.

دولت یمن در پایان تاکید کرد که به دعوت رهبر انقلاب یمن پاسخ مثبت داده و متعهد است تمامی رهنمودها و تصمیمات صادرشده در این مرحله را با جدیت به اجرا بگذارد.

کد مطلب 6869380

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