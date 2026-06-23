به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دولت تغییر و سازندگی یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیروزی جمهوری اسلامی ایران و محور جهاد و مقاومت، معادله «وحدت میدان‌ها» را تثبیت کرد.

دولت یمن در این بیانیه بر موضع ثابت خود در حمایت از فلسطین و لبنان تاکید کرد.

دولت یمن همچنین با تمجید از آمادگی نیروهای بسیج مردمی، از مردم این کشور خواست با حفظ وحدت، انسجام جبهه داخلی و اعلام بسیج عمومی، در برابر چالش‌های پیش‌رو ایستادگی کنند.

دولت تغییر و سازندگی یمن در بخش دیگری از این بیانیه آمادگی کامل خود را برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و نیروهای بسیج مردمی اعلام و بر ضرورت هم‌افزایی برای پایان دادن به تجاوز، رفع محاصره و اخراج نیروهای اشغالگر تأکید کرد.

این دولت اختیارات کامل برای اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط کنونی را به رهبر انقلاب یمن تفویض کرد و از آمادگی خود برای اجرای تمامی تصمیمات وی خبر داد.

دولت یمن در پایان تاکید کرد که به دعوت رهبر انقلاب یمن پاسخ مثبت داده و متعهد است تمامی رهنمودها و تصمیمات صادرشده در این مرحله را با جدیت به اجرا بگذارد.