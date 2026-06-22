هشدار درباره بحران مرگبار در بخش سلامت یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، انیس الاصبحی، سخنگوی وزارت بهداشت یمن در گفت و گو با شبکه المسیره یمن، با اشاره به نقش محاصره فرودگاه صنعاء در فلج شدن سیستم درمانی و پزشکی کشور اعلام کرد که ائتلاف آمریکا، عربستان سعودی و امارات، مسئول مستقیم مرگ صدها هزار بیمار است.

به گفته این سخنگو، تعطیلی فرودگاه صنعاء نه تنها یک مانع لجستیکی، بلکه یک ابزار جنگی است که زنجیره تامین داروهای حساس و ضروری را قطع کرده است. از بیماران مبتلا به سرطان گرفته تا کودکان مبتلا به تالاسمی، همگی اکنون در صف انتظار برای مرگی ناشی از کمبود دارو هستند.

وی افزود که بیش از ۵۰ درصد بخش سلامت یمن مختل شده است و کمبود ۱۲ نوع داروی حیاتی برای بیماران سرطانی و بحران در تامین داروهای دیالیز مشهود است.

سخنگوی وزارت بهداشت یمن با هشدار درباره وخامت وضعیت انسانی، اعلام کرد که تداوم محاصره هوایی، دریایی و زمینی توسط ائتلاف آمریکا، عربستان سعودی و امارات، بخش سلامت یمن را با چالشی بی‌سابقه روبرو کرده است.

وی از نیاز مبرم بیش از ۲۵۰ هزار بیمار به سفر برای ادامه درمان (مانند پرتودرمانی) خبر داد و گفت روزانه صدها نفر به دلیل کمبود دارو و امکانات درمانی جان خود را از دست می‌دهند.

سخنگوی وزارت بهداشت یمن تأکید کرد که در کنار آسیب‌های مستقیم ناشی از بمباران‌ها، «محاصره غیرمستقیم» به دلیل گسترده بودن آثار انسانی، خطرناک‌ترین تهدید علیه حق حیات مردم یمن است.