امیدآفرینی در میان دانش آموزان با اجرای طرح نشان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمد جعفری، در جلسه هم‌اندیشی معاونان منطقه ۳ کشور، با تأکید بر اهمیت نقش فعالیت‌های ورزشی و سلامت‌محور در ارتقای کیفیت آموزشی، اظهار داشت: کیفیت‌بخشی به درس تربیت بدنی از طریق توسعه فضاهای ورزشی با مشارکت مردم، یکی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است که در قالب طرح «میدان همدلی» و در ادامه راه طرح شهید سردار سلیمانی دنبال می‌شود.

وی افزود: تأمین تجهیزات ورزشی استاندارد برای اجرای مطلوب درس تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان، از جمله اقداماتی است که با جدیت پیگیری می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح «نشان» (نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان)، خاطرنشان کرد: افزایش نشاط، شادابی و امیدآفرینی در میان دانش‌آموزان، هدف اصلی این طرح است و تاکنون نتایج مثبتی در استان‌های مجری داشته است.

در ادامه این نشست، معاونین استانی به ارائه گزارش از عملکرد خود پرداختند و بر توسعه کانون‌های تندرستی و استعدادیابی ورزشی به عنوان راهبردی مؤثر در شناسایی استعدادهای ورزشی تأکید کردند.

همچنین، اجرای برنامه شمیم به عنوان شبکه ملی آموزش و یادگیری منابع انسانی تربیت بدنی و سلامت، از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود که مورد استقبال معاونین استانی قرار گرفت.

در بخش دیگری از این نشست، بر بهسازی و بهینه‌سازی فضاهای بهداشتی مدارس و همچنین تأمین وسایل بهداشتی مورد نیاز برای فعالیت‌های سلامت‌محور در مدارس تأکید شد.

معاونین استانی در این جلسه به ارائه گزارش از خلاقیت‌ها و ابتکارات خود در اجرای برنامه‌های حوزه تربیت بدنی و سلامت پرداختند و در پایان، چالش‌های پیش‌روی استان‌ها در اجرای این برنامه‌ها را مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار دادند.

این نشست با هدف هم‌افزایی، انتقال تجربیات و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای سطح سلامت و نشاط دانش‌آموزان در استان‌های منطقه ۳ برگزار شد.