سید مسلم رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید مستمر مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز از پروژه‌های طرح شهید سلیمانی بویژه زمین چمن مصنوعی اظهار کرد: ۲۵ زمین چمن مصنوعی در مدارس استان در قالب طرح شهید سلیمانی در حال آماده‌سازی و تا کنون ۱۵ زمین چمن مصنوعی نیز آماده شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش البرز افزود: در نهضت ایجاد فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای که به نام شهید حاج قاسم سلیمانی در حوزه معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش نام گرفته است، ۴۰ زمین چمن مصنوعی در مدارس البرز احداث می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای آماده سازی هر زمین چمن مصنوعی در مدارس استان البرز ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است.

رئیسی تصریح کرد: طرح شهید سلیمانی درحال اجرا است تا زیرساخت‌های ورزشی در مناطق کم برخوردار برای دانش آموزان فراهم آید.

وی یادآور شد: در این نهضت فضای ورزشی در قالب زمین چمن مصنوعی، سالن ورزشی سرپوشیده، زمین ساحلی و کلاس درس تربیت بدنی پیش بینی و عملیاتی شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش البرز بهینه سازی فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای به منظور افزایش میزان تحرک بدنی دانش آموزان، اصلاح ساختار قامتی، افزایش شادی و نشاط و تربیت و تحویل نسلی سالم و با نشاط به جامعه را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح برشمرد.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز یاد آورشد: این طرح مهم مدارس کم برخوردار نواحی و مناطق هشتگانه آموزش و پرورش استان البرز را زیر پوشش قرار داده است.

وی ادامه داد: یکی از شاخص‌های مهم در راستای اجرای درس تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی، داشتن فضا کافی برای ورزش کردن است.

رئیسی اظهار کرد: چاقی و اضافه وزن دانش آموزان در دوران کرونا و کمبود فضاهای ورزشی به عنوان یک معضل در آموزش و پرورش مطرح است، در همین راستا تلاس می‌کنیم سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان ارتقا پیدا کند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش البرز متذکر شد: به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و افزایش سرانه ورزشی در قالب طرح شهید سلیمانی در مدارس البرز در کنار حمایت‌های وزارتخانه‌ای، نیاز به مشارکت و حمایت خیران، مردم، شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها در استان داریم تا دانش‌آموزان درساحت زیستی و بدنی که یکی از ساحت‌های تعلیم و تربیت است رشد و نمو پیدا کنند.