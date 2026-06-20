به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع برق لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌منظور افزایش پایداری شبکه‌ها و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته و باتوجه‌به ضرورت انجام تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق‌رسانی، امکان محدودیت جریان برق مناطقی از شهر پلدختر طی فردا یکشنبه وجود دارد.

در این راستا از ساعت ۱۳ تا ۱۴ برق مناطق قسمت غربی بلوار امام از میدان بسیج تا بانک رفاه، خیابان‌های فلسطین جنوبی و شمالی، سازمانی‌ها، میدان جهاد، انقلاب جنوبی، جنب پمپ‌بنزین دالوند از ساعت ۱۴ تا ۱۵ برق مناطق قسمتی از شهر سراب حمام (شهید بیرانوند)، روستاهای دوکوهه رشنو، باغ جایدر، هلوش، چم مهر، چاله، باباخوارزم و میدان بزرگ قطع می‌شود.