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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

پلمب یک باغ‌رستوران هنجارشکن در خرم‌آباد

پلمب یک باغ‌رستوران هنجارشکن در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از پلمب یک باغ‌رستوران هنجارشکن در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان با رصدهای دقیق و اشراف اطلاعاتی، از اقدامات هنجارشکنانه در یک واحد باغ‌رستوران در شهرستان خرم‌آباد مطلع شده و بلافاصله تیمی از واحدهای گشت نظارتی به محل اعزام شدند.

در بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد این واحد صنفی ضمن عدم رعایت قوانین و مقررات، اقدام به هنجارشکنی کرده است که با هماهنگی قضائی، واحد مذکور پلمب و فرد متخلف پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان ضمن تأکید بر رعایت حرمت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان (ماه محرم)، به‌تمامی متصدیان واحدهای صنفی هشدار داد؛ پلیس با هرگونه اقدام هنجارشکنانه که موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی و بی‌احترامی به شعائر مذهبی شود، با قاطعیت و برابر قانون برخورد خواهد کرد. از شهروندان عزیز درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6865532

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    نظرات

    • فاطیما IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      0 0
      پاسخ
      عجب... 😒

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