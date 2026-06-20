به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان با رصدهای دقیق و اشراف اطلاعاتی، از اقدامات هنجارشکنانه در یک واحد باغرستوران در شهرستان خرمآباد مطلع شده و بلافاصله تیمی از واحدهای گشت نظارتی به محل اعزام شدند.
در بررسیهای بهعملآمده مشخص شد این واحد صنفی ضمن عدم رعایت قوانین و مقررات، اقدام به هنجارشکنی کرده است که با هماهنگی قضائی، واحد مذکور پلمب و فرد متخلف پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان ضمن تأکید بر رعایت حرمت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان (ماه محرم)، بهتمامی متصدیان واحدهای صنفی هشدار داد؛ پلیس با هرگونه اقدام هنجارشکنانه که موجب جریحهدار شدن عفت عمومی و بیاحترامی به شعائر مذهبی شود، با قاطعیت و برابر قانون برخورد خواهد کرد. از شهروندان عزیز درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.
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